Viviamo in un mondo in cui il digitale sta diventando sempre più usato, e siamo connessi praticamente per gran parte delle nostre giornate. Tra lavoro, svago, e molto altro ancora, c’è sempre un motivo per usare uno smartphone o un computer. Altro dispositivo che siamo soliti usare è il nostro bancomat, grazie a cui possiamo ritirare i soldi di cui necessitiamo per le varie spese.

Basta recarsi allo sportello della propria banca, inserire la carta, digitare il pin, seguire le istruzioni e il gioco è fatto. Ma in un’epoca in cui si è alla ricerca costante di innovazione, di sperimentazioni e soluzioni alternative, sempre migliori e rapide, anche gli sportelli bancomat, per come li conosciamo, potrebbero avere un diverso futuro che li attende.

E di conseguenza, cambierà anche la modalità con cui siamo soliti usare la carta. Ecco, dunque, come funziona esattamente.

Bancomat, nulla sarà più come prima: ecco perché dovrai abituarti a usarla diversamente

Forse non lo sai, ma in questi ultimi tempi si stanno diffondendo, dei tipi di ATM che hanno una caratteristica particolare.

Essi, infatti, sono contactless, e consentono di prelevare senza carta. In sostanza, si può prelevare facilmente con smartphone, app ecc. Questo ha portato a togliere ogni anno, almeno 600 sportelli classici. Ma come mai questa soluzione conviene così tanto? In primis, si è più sicuri, e nessuno può clonare la carta, né rubare pin e quant’altro.

In secundis, è anche più igienico perché non devi toccare nulla, né carte né tastiere e in questo caso ci sono meno rischi che si diffondano batteri. Il prelievo è davvero molto più rapido e la carta non si usura.

Tuttavia, ci sono anche alcune criticità, ossia che molti correntisti ritengono che il prelievo contactless non sia sicuro e possa essere interessato da truffe, come già occorso, nonostante sia successo meno che con i pagamenti.

Ci sono diversi sportelli, però, che usano questo sistema e non accettano le carte, il che porta gli utenti a dover andare in un altro ATM, dove si utilizza il metodo tradizionale. Chiaramente le carte si continueranno a usare ancora per molto tempo, ma la tendenza è quella di rimpiazzarla con questa nuova soluzione. Tuttavia, sarà difficile persuadere molti clienti, sul fattore sicurezza.

D’altronde, è sempre così quando ci sono delle novità, poiché non tutti si adattano subito. Vedremo, tuttavia, cosa accadrà in futuro.