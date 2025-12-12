La Legge 104 è una misura ideata, pensata e realizzata per venire in aiuto di tutte quelle persone affette da una disabilità psichica e/o fisica e che hanno bisogno di un supporto maggiore durante la propria quotidianità, che questo sia economico e/o di assitenza (oltre che sociale).

Proprio per questa ragione, si tratta di un contributo concesso dal governo che ha un’importanza assoluta e che va considerato eccome dal punto di vista di chi lo può percepire e dei propri familiari.

Tra le altre cose, parlando sempre della Legge 104, sembra che esista una detrazione completamente sconosciuta ai più: scopriamo di cosa si tratta e perché è così importante tenerla presente.

Legge 104, detrazione completa: come ottenerla

Quello a cui stiamo facendo riferimento in maniera particolare all’interno di questo articolo sono le agevolazioni fiscali per i disabili. Detrazioni che permettono alle famiglie con almeno un membro affetto da disabilità di ottenere un sostegno economico davvero rilevante. Una in particolare è la detrazione fiscale legata alle spese sanitarie degli utenti maggiormente in difficoltà, che possono essere funzionali alla salute e al benessere di una o più persone colpite da una determinata disabilità.

La detrazione può arrivare fino al 19% dei soldi spesi e a un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di medicinali e oltre 18.000€ per quanto riguarda sussidi e dispositivi medici. Per ottenere questa comoda detrazione, è necessario che a richiederlo sia una persona disabile o un familiare che se ne prende cura; non va dimenticato di aggiungere alla richiesta un certificato di disabilità rilasciato da un medico. Chi fa domanda deve essere inoltre iscritto o iscritta nel modello 730 e nella dichiarazione dei redditi. Per far sì che tutto proceda correttamente, ricordate di compilare proprio il modello 730, andare a cercare la dicitura spese mediche e in particolare la riga in cui si trovano le detrazioni per disabilità.

Dovrete indicare anche le spese che intendete sostenere, con tanto di fatture e scontrini corretti. Vanno inseriti pure i codici corretti e strettamente legati a ciò di cui avete effettivamente bisogno. Il documento deve essere inviato entro i termini stabiliti, inoltre è una buona idea mantenerne una copia in caso di controlli. Oltre a quello che abbiamo indicato, cercate di tenere a casa anche una copia di fatture e scontrini parlanti di quanto avete speso, il certificato di disabilità e anche una documentazione che dimostri il fatto che c’è un’effettivo legame di parentela con la persona affetta da disabilità. Specialmente se il richiedente è il familiare, è sempre meglio avere da parte questa documentazione.