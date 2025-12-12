Pensare di trasferirsi all’estero una volta in pensione non è più un’idea per pochi avventurosi: sempre più persone scelgono di aprire un nuovo capitolo della propria vita scegliendo un Paese più economico, accogliente e con una qualità di vita superiore. Ma dove andare davvero? Il nuovo Annual Global Retirement Index 2026 di International Living dà risposte precise, basandosi su costi reali, sistemi sanitari, vita quotidiana e testimonianze dirette degli espatriati. I risultati sono sorprendenti: alcune destinazioni non sono solo belle… sono veri paradisi quotidiani, dove la vita costa meno, le comunità sono accoglienti e i ritmi rallentano al punto giusto.

Le mete che stanno conquistando i pensionati nel mondo

La Malesia si conferma un porto sicuro per chi sogna una vita semplice ma ricca di belle esperienze. Penang, in particolare, offre affitti che oscillano tra 280 e 650 euro, street-food incredibile e un mix culturale che fa sentire subito parte della comunità. È ordinata, sicura e piacevolmente rilassante: perfetta per una pensione serena.

La Thailandia è la destinazione ideale per chi vuole vivere senza complicazioni. Affitti bassi, burocrazia snella, servizi economici e una sanità molto apprezzata la rendono una meta irresistibile. A Chiang Mai si vive benissimo con circa 280 euro di affitto, mentre nelle zone più pregiate si arriva a circa 930 euro per soluzioni fronte mare. Ritmi morbidi, natura e tecnologia convivono alla perfezione. Malaga continua a essere una delle città più amate grazie al suo clima perfetto per gran parte dell’anno, al cibo ottimo e al suo stile di vita rilassato. Gli affitti sono saliti, ma la qualità della vita resta una garanzia.

La Francia conquista grazie a un sistema sanitario eccellente e ai suoi villaggi pittoreschi. In luoghi come Gourdon il tempo sembra essersi fermato e vivere fuori dalle grandi città è molto più economico del previsto. L’Italia entra nella top 10 e conquista soprattutto con Palermo, apprezzata per il clima, i costi contenuti e una socialità che fa sentire subito parte del luogo. Tra montagne, mare e città d’arte, il Paese offre una varietà unica.

Spiagge caraibiche, città coloniali e affitti attorno ai 450 euro al mese rendono il Messico uno dei Paesi più convenienti. Sole quasi tutto l’anno, pesce freschissimo e cittadine accoglienti rendono il Portogallo una scelta imbattibile per molti pensionati europei. Panama offre tasse leggere, affitti tra 500 e 1.400 euro, ottima sanità e paesaggi che spaziano dalle spiagge caraibiche alle montagne fresche. È uno dei Paesi più completi per chi vuole ricominciare.

A dominare la classifica è la Grecia, con Corfù come regina indiscussa. Spiagge tranquille, natura rigogliosa, feste tradizionali e comunità calorose creano una qualità della vita difficile da eguagliare. Affitti da 300 a 1.000 euro e ottima sanità privata completano il quadro.