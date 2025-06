Fare shopping fa bene a tutte le età, non c’è che dire. Soprattutto se si tratta di acquisti utili, è un ottimo modo per sentirsi meglio, se si sta vivendo un momento difficile. Lo shopping ha un potere curativo nascosto, in grado di migliorare l’umore, rilasciare dopamina, ormone associato al benessere.

Fare acquisti ha un vero e proprio effetto antistress, è rilassante anche solo entrare nel negozio e iniziare a dare un’occhiata, anche se poi, magari, non si acquisterà un determinato articolo. È anche una puntura di autostima, perché acquistare dei vestiti che stiano bene sulla propria figura, dona nuova energia, fiducia in se stessi. E lo stesso vale se ci si prende cura dell’ambiente in cui si vive.

Per non parlare del fatto che fare shopping in compagnia è molto divertente ed è un’occasione per stare con amici e amiche, ma anche con genitori, sorelle, fratelli ecc. I benefici dello shopping sono tanti…un po’ meno, però, sul portafogli.

Occhio a non esagerare, perché è davvero un attimo finire al verde. Gli acquisti è meglio farli se davvero servono, mentre quando ci sono i saldi, c’è possibilità di comprare a prezzi più convenienti e riempire la tua auto di buste con i vari acquisti.

E proprio i saldi, tanti attesi anche in questa stagione, stanno per arrivare. Ecco quali sono le date.

Shopping, tutte le date dei saldi e in quali regioni

Non manca molto, e tra breve tempo ci saranno i saldi, che consentiranno ai cittadini di acquistare a prezzi molto interessanti.

Come ogni anno, si terranno il primo sabato di luglio, e quest’anno sarà il 5, per la precisione. Naturalmente, la data può variare in base alla regione, che può decidere quando cominciano. Intanto, alcune regioni hanno già comunicato ufficialmente che, come detto, i saldi inizieranno il 5 luglio 2025.

Nello specifico, parliamo di Piemonte, Lazio, Sardegna, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. In Liguria, i saldi finiranno il 18 agosto 2025. Per ciò che concerne le altre regioni, dovrebbe essere il 5 luglio la data dei saldi, ma sarà confermato o meno nei prossimi giorni. Le province autonome di Trento e Bolzano, invece, come già accaduto negli anni precedenti, potrebbero scegliere dati differenti da quella sopraccitata.

I saldi dureranno circa 60 giorni, e finiranno il 3 settembre 2025. I saldi sono un’opportunità di risparmio non indifferente, ma anche un’occasione per i commercianti di incassare di più e dare nuovo slancio al commercio locale.