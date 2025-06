Quest’anno, a Luglio, un importo di 655 euro verrà erogato a una specifica categoria di pensionati. Tuttavia, è importante sapere che non tutti riceveranno questa somma. In questo articolo, approfondiremo chi ha diritto a questo assegno e quali sono i requisiti necessari per beneficiarne.

La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva che viene erogata a una parte dei pensionati italiani, con l’obiettivo di fornire un supporto economico durante i mesi estivi, quando le spese tendono ad aumentare. Questa misura è particolarmente utile per coloro che vivono con pensioni più basse e che possono trovarsi in difficoltà economiche. È fondamentale notare che la quattordicesima non è automatica per tutti i pensionati; ci sono criteri specifici che determinano chi può beneficiarne.

Requisiti per ricevere l’assegno

Nel 2025, l’importo di 655 euro sarà erogato ai pensionati che soddisfano determinati requisiti. In generale, hanno diritto a ricevere la quattordicesima coloro che percepiscono una pensione previdenziale, come quella di vecchiaia, di invalidità e quelle di reversibilità. Tuttavia, esistono delle eccezioni e delle condizioni che vale la pena esaminare.

Per poter ricevere la quattordicesima, è necessario che la pensione mensile non superi una certa soglia. Nel 2025, il tetto massimo per accedere a questo beneficio è fissato a 1.500 euro lordi. Coloro che percepiscono una pensione superiore a questa cifra non avranno diritto all’assegno supplementare. È importante sottolineare che il calcolo della pensione tiene conto di diverse variabili, tra cui gli anni di contributi versati e il tipo di lavoro svolto.

Un altro aspetto da considerare è che l’importo della quattordicesima può variare in base all’età del pensionato e alla durata della contribuzione. Ad esempio, i pensionati più anziani o coloro che hanno versato contributi per un periodo più lungo potrebbero ricevere un importo maggiore, fino a un massimo di 2.000 euro per chi ha una pensione più bassa. Questo sistema di maggiorazioni è stato pensato per garantire che i pensionati più vulnerabili ricevano un sostegno adeguato.

È fondamentale controllare regolarmente la propria posizione previdenziale. La verifica può essere effettuata attraverso il sito dell’INPS, dove è possibile accedere al proprio estratto conto contributivo. Questo strumento è utile per comprendere quali sono i diritti pensionistici e le eventuali integrazioni dovute. È consigliabile farlo non solo per verificare l’importo della quattordicesima, ma anche per avere un quadro completo della propria situazione pensionistica.

La quattordicesima mensilità non è solo un aiuto economico, ma rappresenta anche un gesto di riconoscimento per il lungo lavoro svolto dai pensionati. In un periodo in cui l’inflazione continua a essere una preoccupazione, questo tipo di sostegno diventa cruciale per molte famiglie, soprattutto per quelle con redditi già limitati. L’assegno di 655 euro, seppur non elevato, può fare la differenza nell’affrontare le spese quotidiane, come bollette, spese mediche e alimentari.

Dunque è importante tenere a mente che per ricevere l’assegno di 655 euro, i pensionati devono essere in regola con i requisiti richiesti e informarsi adeguatamente. Chi non è sicuro di avere diritto a questo pagamento dovrebbe contattare l’INPS o un consulente previdenziale per avere chiarimenti. Essere informati è essenziale per garantire di ricevere tutti i benefici a cui si ha diritto e assicurare una vita dignitosa dopo il termine dell’attività lavorativa.