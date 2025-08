Negli ultimi anni, con l’inflazione che corre e con i rincari imperversanti, una delle migliori strategie per non ritrovarsi senza soldi, è risparmiare. Mettendo da parte denaro, infatti, ci si preserva da imprevisti futuri che potrebbero mettere a dura prova il portafogli, e magari svuotarlo.

Certo, questo comporta un certo sacrificio, in particolare nell’ottica della soddisfazione di bisogni più immediati. Risparmiare non è così semplice, soprattutto se non si è abituati a farlo. C’è chi vede un abito in vetrina, e vorrebbe subito acquistarlo, e chi invece un orologio in un negozio. C’è chi vorrebbe fare un lungo viaggio, e decide di investire in questo progetto.

Oggigiorno arrivano input molto invitanti ovunque, ma saper dire di no è un segno di grande forza, soprattutto se l’obiettivo è risparmiare a lungo termine. È vero, le rinunce possono costare sul momento, ma a lungo andare, si viene ripagati.

Uno dei modi per mettere da parte denaro, è conservare il proprio denaro in un buono fruttifero. A emetterlo è la Cassa Depositi e Prestiti, e per investirvi, bisogna recarsi in Ufficio Postale. Si tratta di un investimento semplice e sicuro, che offre una rendita a lungo termine.

Questo buono fruttifero promette molto bene: ecco cosa fare per ottenerlo

Di recente, le Poste propongono un buono fruttifero Postale dedicato ai Minori e per il mese di agosto si tratta di un titolo che gode del maggior rendimento lordo quando scadrà.

Naturalmente, sarà necessario fare il possibile per rispettare il termine entro cui finirà la rendita. Alla data in cui si andrà a sottoscrivere il buono, il minore dovrà avere meno di 16 anni e 6 mesi, e può essere fatto solo da genitori, nonni. ecc.

Può essere cartaceo o digitale e l’importo minimo accettato, da mettere per poterlo aprire, è di 50 euro e multipli. Non ha spese di gestione, altro motivo per cui conviene. I rendimenti sono del 2% per i primi 4 anni, 2.25% per gli anni 5 e 6, mentre 3% dal settimo al quattordicesimo anno. Infine, il 5% per il 17° e 18° anno.

Il rimborso in anticipo del buono fruttifero può avere luogo solo se il giudice tutelare dà l’autorizzazione, e gli interessi sono riconosciuti al termine di 18 mesi. Il rimborso cartaceo è totale, quello dematerializzato, anche parziale.

Si tratta, senz’altro, di uno strumento certo con cui i minori potranno godere di una rendita per quando saranno più grandi. Di certo, un ottimo aiuto da parte dei loro familiari.