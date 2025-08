L’estate 2025 ha rappresentato una svolta per Mediaset che, dopo una stagione abbastanza complicata con Striscia la Notizia che ha perso la sfida degli ascolti contro Affari tuoi e i reality come The Couple e l’Isola dei Famosi 2025 che hanno fatto fatica a fare breccia sui telespettatori al punto che il primo è stato chiuso in netto anticipo, ha cambiato totalmente il palinsesto.

La messa in onda di Temptation Island 2025 che ha fatto segnare ascolti record e la scelta di puntare su Sarabanda per la fascia preserale e su La ruota della fortuna per il prime time di canale 5 ha fatto respirare l’azienda di Pier Silvio Berlusconi che, in vista di settembre, ha nelle mani due programmi che stanno dimostrando di poter dare del filo da torcere alla Rai.

Tuttavia, una scelta di Pier Silvio Berlusconi e della sua squadra rischia di inclinare il clima in casa Mediaset. Per settembre, infatti, l’azienda tornerà a puntare su Paolo Bonolis, pronto a scippare una fascia oraria oggi occupata da un collega.

Mediaset punta su Paolo Bonolis al posto di Enrico Papi: la reazione del conduttore di Sarabanda

Sarabanda andrà in onda ogni giorno, alle 18.50 su canale 5, per tutta l’estate. Il ritorno del famoso game show musicale condotto da Enrico Papi ha entusiasmato i telespettatori che hanno sempre amato il programma. A settembre, però, nonostante gli ascolti, Enrico Papi e Sarabanda lasceranno il posto a Paolo Bonolis e ad Avanti un altro.

“Spero che ci diano il tempo che è stato dato agli altri programmi del preserale per creare un’abitudine nel pubblico e che Sarabanda non venga considerata una parentesi estiva (…). Per consolidare un preserale non ci vuole un tuffo estivo ma una maratona, il nuoto di fondo“, le parole di Enrico Papi all’AdnKronos.

Nonostante la concorrenza di Pino Insegno e Reazione a catena, Sarabanda ed Enrico Papi stanno convincendo sempre di più i telespettatori di canale 5. Ad oggi, tuttavia, il futuro del programma appare segnato. A settembre, dovrebbe tornare nuovamente in onda Avanti un altro con Paolo Bonolis, ma anche con Luca Laurenti e i vari personaggi.

Una scelta che potrebbe non far piacere ad Enrico Papi che, per il suo Sarabanda, vorrebbe una collocazione anche autunnale. Pier Silvio Berlusconi, dunque, cambierà idea o resterà fedele alle scelte degli ultimi anni mandando in onda Avanti un altro nella classica fascia oraria contro L’eredità di Marco Liorni?