In qualsiasi altro negozio lo pagheresti il doppio, ecco perché l’offerta dell’Eurospin – a 129,99 euro – non puoi fartela sfuggire.

Nei recenti volantini promozionali di Eurospin, una catena di supermercati molto amata dagli italiani, è emersa un’offerta che ha già catturato l’attenzione di molti consumatori.

Eurospin, famoso per i suoi prezzi competitivi e per la qualità dei suoi prodotti, ha lanciato una promozione imperdibile: una televisione LED HD Ready a soli 129,99 euro. Un prezzo che, come facilmente intuibile, è decisamente inferiore rispetto a quello che si può trovare in altri negozi e catene di elettronica.

Eurospin, affare unico: venduto a metà prezzo

Eurospin è una delle più importanti catene di supermercati discount in Italia, con centinaia di punti vendita non solo nel nostro Paese, ma anche in Slovenia, Malta e Croazia. Fondata nel 1993, l’azienda ha saputo conquistare il mercato grazie a un modello di business che punta sulla vendita di prodotti alimentari e non alimentari a prezzi stracciati, mantenendo comunque un elevato standard qualitativo. Nel 2021, Eurospin ha registrato un fatturato di 8 miliardi di euro e impiega circa 20.000 persone, dimostrando così la solidità e la popolarità del marchio. La formula vincente di Eurospin è semplice: un assortimento mirato di prodotti, sconti accattivanti e un’ottima gestione delle vendite.

Ogni settimana, i volantini pubblicitari dell’azienda propongono offerte imperdibili che attraggono una clientela sempre più numerosa. Non è raro vedere i supermercati Eurospin affollati, soprattutto nei giorni in cui vengono lanciati nuovi sconti o promozioni. L’oggetto del desiderio di questa settimana è una TV LED HD Ready da 24 pollici del marchio Majestic

, con un prezzo che ha dell’incredibile. Questo televisore è dotato di un sistema operativo VIDA A, sintonizzatore analogico e digitale terrestre DVB HD, e sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD. La riproduzione dei contenuti multimediali tramite USB permette una fruizione completa di film, serie e video, rendendo questo televisore un oggetto molto versatile.

Le dimensioni compatte (55,3 x 6,7 x 33,1 cm) lo rendono ideale per qualsiasi ambiente domestico, sia che si tratti di un soggiorno, di una camera da letto o di una cucina. La classe energetica F, sebbene non sia la migliore sul mercato, è comunque accettabile per un uso domestico, soprattutto considerando il prezzo contenuto. Il prezzo di 129,99 euro è particolarmente competitivo se messo a confronto con quello di altri rivenditori. In genere, una TV di simili caratteristiche può costare il doppio o addirittura di più, a seconda della marca e delle funzionalità. Questa offerta rappresenta quindi una vera e propria opportunità per chi desidera acquistare un nuovo televisore senza svuotare il portafoglio.

L’offerta è valida dal 19 maggio al 1° giugno 2025, quindi c’è ancora tempo per approfittarne. Tuttavia, è importante notare che i pezzi sono limitati. L’alta richiesta potrebbe portare a esaurimento scorte in tempi brevi, quindi è consigliabile affrettarsi e visitare uno dei punti vendita Eurospin il prima possibile. La televisione, come la conosciamo oggi, ha una storia affascinante. La sua invenzione è attribuita a Paul Nipkow, un inventore tedesco che nel 1884 sviluppò un sistema di scansione delle immagini. Successivamente, John Logie Baird realizzò la prima trasmissione di immagini in movimento, dando vita a un nuovo modo di comunicare.

In Italia, la televisione iniziò a diffondersi nel 1939, ma il vero boom si ebbe dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i canali come Canale 5, Italia 1 e Rete 4 iniziarono a trasmettere programmi a colori negli anni Settanta. Oggi, la televisione è uno strumento irrinunciabile per milioni di italiani, che la utilizzano non solo per seguire i propri programmi preferiti, ma anche per informarsi e rimanere aggiornati su eventi di rilevanza nazionale e internazionale. La possibilità di acquistare un televisore a un prezzo così basso rappresenta quindi un’opportunità di grande valore non solo per le famiglie, ma anche per i giovani, che spesso si trovano a dover gestire budget limitati.

L’offerta della televisione non è solo un modo per attrarre clienti; è anche un esempio della strategia di marketing efficace di Eurospin. La catena riesce a mantenere i prezzi bassi attraverso una gestione oculata delle forniture e una selezione mirata dei prodotti. Inoltre, il lancio di promozioni temporanee crea un senso di urgenza nei consumatori, spingendoli a fare acquisti immediati per non perdere occasioni vantaggiose. In un mercato sempre più competitivo, Eurospin continua a dimostrare che è possibile unire qualità e convenienza, confermandosi come una delle scelte preferite dagli italiani per lo shopping quotidiano.