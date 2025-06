Nella vita sono tanti i progetti da realizzare, e molto spesso, nonostante si lavori, non si ha subito la liquidità per renderli concreti. Per molti, restano solo un sogno, oppure c’è la possibilità di richiedere un prestito, ma a determinate condizioni.

In cosa consiste un finanziamento? Ebbene, ci si può rivolgere a una banca o a una finanziaria e, in base a certo requisiti, si eroga una somma di denaro sul conto del richiedente, che dovrà essere restituita in tempi e modi concordati tramite contratto.

Ad esempio, si può chiedere un prestito di 4.000 euro e restituirlo in due anni, pagando, ogni mese una certa cifra. In genere, si è soliti chiedere finanziamenti per acquistare un’auto, mobili, elettrodomestici, oppure per ristrutturare casa, per i propri studi, per consolidare i debiti, o anche per una serie di emergenze.

I motivi sono i più svariati, in effetti. In molti si domandano se quando si richiede un prestito in banca, se ne possa poi chiedere un altro. Ecco come stanno realmente le cose, in base ai contesti.

Si può chiedere un prestito in banca se già se ne ha uno in corso? Cosa devi sapere

Quando si va in banca a domandare un prestito, gli addetti valutano la situazione finanziaria del richiedente, e quindi il reddito mensile netto, che tipo di contratto si ha (in genere meglio se a tempo indeterminato), se si è buoni pagatori o meno, e se ci sono altri prestiti in corso.

In linea generale, le rate complessive non devono oltrepassare il 30/35% del reddito netto mensile. A volte ci vogliono garanzie come ipoteca o fideiussione. Ora, per rispondere al quesito iniziale, non c’è una norma che limiti il numero di finanziamenti da richiedere o avere, ma bisogna considerare l’importo dello stipendio del richiedente, in primis.

È poi importante valutare il tipo di contratto che ha in corso, a quanto ammonta il finanziamento che si intende richiedere, e quali sono le reali possibilità di chi richiede il prestito, di restituirlo. In sostanza, più prestiti si possono avere, ma per concederli è necessario eseguire, da parte degli operatori di banca, controlli approfonditi che permettano di capire se potrebbero esserci problemi di rimborso, oppure no.

Di solito, è meglio non accumulare tanti piccoli prestiti, che costano di più, per via degli interessi. Meglio farne uno, di importo maggiore, ma con interesse totale più conveniente.