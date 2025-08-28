Ci siamo. La data di riapertura delle scuole si avvicina sempre di più, e c’è già chi inizia a preparare tutto, per non farsi trovare impreparato al rientro. Ogni cosa deve essere curata nel dettaglio: libri di testo da prenotare, acquisto di articoli di cancelleria, come l’immancabile diario, magari anche qualche piccolo ripasso per non essere “digiuni” di nozioni e non dimenticare tutto ciò che si è appreso nell’anno precedente.

E che dire dello zaino e dell’abbigliamento? Anche questi sono importanti, per presentarsi sempre al meglio e ordinati. Da quanto si è appreso finora, la scuola dovrebbe riprendere l’8 settembre 2025 nella Provincia autonoma di Bolzano e il 10 settembre a Trento, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta.

L’11 settembre ricomincerà in Friuli Venezia Giulia, e il 12 in Lombardia. Tuttavia, in gran parte delle altre regioni italiane si tornerà sui banchi di scuola il 15 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

In Puglia e Calabria, invece, gli studi riprenderanno dal 16 settembre. La scuola terminerà, invece, tra il 6 e il 16 giugno 2026. Per le scuole d’infanzia, la data di chiusura è il 30 giugno 2026.

Da Lidl trovi tutto l’occorrente per la scuola: risparmio garantito e qualità da non perdere

E mentre ci si prepara, dunque, al rientro, è tempo di acquistare tutto l’occorrente, per cominciare il nuovo anno scolastico al meglio.

Per i piccini, da Lidl, ci sono delle ottime occasioni, in offerta, su un vasto raggio di articoli. Partiamo con un abito a salopette da bambina Frozen, Minnie House, con misure dai 2 agli 8 anni, a soli 9.99€. E ancora, giacca jeans Mickey Mouse, Minnie Mouse, misure 2-8 anni, a 12.99€.

Da non perdere, a 9.99€, jeans da bambini Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch. La felpa da bambina Frozen, Minnie Mouse, Stitch, e da bambino con Mickey Mouse o Marvel costano 7.99€. I leggins da bambina Frozen, Minnie Mouse, Stitch vengono 3.99€.

Per quanto riguarda i pantaloni sportivi da bambino Mickey Mouse, Marvel, con taglie 2-8 anni, il prezzo è 5.99€. Da Lidl è possibile acquistare anche una parure copripiumino per bambini Mickey Mouse, Marvel, Stitch, Frozen, a 19.99€.

Le scarpe per bambini Marvel, Disney, misure 25/30, costano 9.99€. E infine, articoli di cancelleria, 14 pezzi, di Barbie, Frozen, Spiderman, Stitch o Super Mario costano solo 2.99€. Gli articoli di cancelleria Stitch costano 3.99€.

Gli articoli in questione saranno disponibili da Lidl, a partire dal 28 agosto 2025. È importante affrettarsi, in modo da farne incetta, a costi contenuti.