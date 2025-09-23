Gli smartphone, ad oggi, sono una vera e propria estensione di noi. In essi, infatti, ci sono i nostri dati personali, foto, video, conversazioni private. Si tratta di un oggetto che fa così parte della nostra vita quotidiana, che è ormai divenuto impossibile farne a meno.

Tuttavia, col passare del tempo, i cellulari tendono a concludere il loro ciclo vitale e siamo soliti sostituirli con altri più aggiornati, innovativi, all’avanguardia. Quello a cui però dovremmo pensare è che certi oggetti, con il passare del tempo, un po’ come accade con le monete, diventano preziosi. A renderli tali, infatti, sono degli elementi particolari che li rendono unici e molto ambiti dai collezionisti.

Gli oggetti più rari, infatti, possono essere pagati moltissimo, e questo, in taluni casi, può arrivare a cambiare la vita finanziaria di chi li possiede. Ma la cosa interessante è che anche uno smartphone vecchio può assumere un valore molto elevato, e arrivare a costare cifre esorbitanti.

Cifre per cui, soprattutto i collezionisti sono disposti a farsi la “guerra” a colpi di proposte. In un’asta, ad esempio. Se possiedi questo vecchio cellulare, sappi che potresti essere incredibilmente fortunato.

Vecchi cellulari, questo modello ha un valore davvero incredibile

Nel caso in cui la dea bendata dovesse essere dalla tua parte e dovessi ritrovarti un modello di questo vecchio telefono, sappi che potrebbe avere un gran valore.

Si tratta dell’iPhone 2G, che se ancora riposto in confezione originale, sigillato, può essere pagato davvero tanto. I collezionisti, infatti, potrebbero arrivare a spendere fino a 180 mila euro per averlo. Praticamente, il costo di un immobile e se hai un mutuo potresti persino estinguerlo.

Uno di questi modelli, di recente, è stato pagato all’asta ben 130.027,20 dollari. Si tratta della terza asta della LCG Auctions, ente specializzato proprio in vendita di oggetti da collezione. Tuttavia, precedentemente, per questo tipo di cellulare si è arrivati a spendere 177 mila euro.

Ma quali caratteristiche portanti avevano questi telefoni? Ebbene, memoria 4GB, il che li rende rari. Come sappiamo, ci sono dei motivi precisi a determinare la preziosità di un oggetto, e in questo contesto, l’elemento preponderante è la memoria.

Apple aveva lanciato questo tipo di iPhone in versione 4GB e 8GB, ma la gran parte preferiva avere il modello con memoria più grande. Ecco perché, ad oggi, questo tipo di telefono è molto raro e soprattutto ambito. Magari, se lo hai in casa, da qualche parte, potresti pensare di rivenderlo.