Lidl sa bene come sorprendere i suoi clienti con offerte uniche e imperdibili, uno dei prodotti che va maggiormente a ruba è senza ombra di dubbio uno strumento che è in grado di rivoluzionare la vita di tutti in cucina.

Un’offerta imperdibile poiché il prodotto in questione è offerto a un prezzo più che vantaggioso, praticamente a una cifra che impossibile trovare altrove.

Il robot da cucina in offerta da Lidl lo vogliono tutti

Lidl ha spesso nel suo volantino un’offerta imperdibile, parliamo del robot da cucina Monsieur Cusine Smart del marchio Silvercrest. La grande catena di ipermercati ripropone questo strumento in vendita spessissimo e per questo bisogna controllare sempre il catalogo per evitare di lasciarsi scappare questo robot a un prezzo stracciato.

Al prezzo di 499 euro, Lidl offre il Monsieur Cusine Smart, dunque uno degli ultimi modelli che è quindi più innovativo e ha superato sicuramente “i colleghi” che l’hanno proceduto. Parliamo di uno strumento in grado di fare ogni cosa in cucina, dall’impastare a cuocere, un alleato con cui cucinare sarà molto più divertente e semplice. Seguendo le giuste indicazioni, infatti, basterà selezionare le varie impostazioni e lasciare che sia lui a “fare il lavoro sporco”.

Come abbiamo detto il modello Monsieur Cusine Smart è la versione più evoluta di questo robot da cucina, la novità è il display touch screen che è più grande e quindi facilmente maneggiabile quando si sta preparando qualcosa. Anche la maniglia ergonomica è più grande e il motore più forte, tutte caratteristiche che, dunque, potenziano le sue funzionalità.

Ma le funzioni di questo robot sono molteplici dalla voce comandi con Google Assistant, alle ricette guidate con video tutorial, fino alla bilancia integrata, fa davvero di tutto. Se a questo aggiungiamo gli accessori integrati, è facile comprendere perché parliamo di un piccolo gioiellino da avere in cucina. Se poi Lidl lo mette in vendita a un prezzo così basso, è impossibile lasciarselo scappare.

Per questo tutte le volte che Lidl ha messo in offerta Monsieur Cusine Smart è andato subito a ruba, è un validissimo alleato da avere in cucina, per iniziare a cucinare in modo facile e veloce, sporcando davvero pochissimo. Averlo con se vicino ai fornelli regalerà esperienze di cucina uniche, oltre alle 600 ricette disponibili, parliamo di un robot in grado di aiutarci in ogni passaggio della preparazione di qualsiasi piatto, dopo averlo provato sarà impossibile non volerlo acquistare.