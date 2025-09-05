Seguire una dieta non è mai semplice soprattutto se si seguono regimi alimentari specifici che prevedono l’esclusione di determinati alimenti. Quando ci si rivolgere ad un nutrizionista si ha la consapevolezza di dover seguire delle regole per raggiungere i risultati sperati. Scegliere, tuttavia, cosa mangiare, soprattutto a cena, non è mai facile per chi è in continua lotta con la bilancia.

Esistono, infatti, alcuni alimenti che andrebbero evitati dopo una determinata ora e altri cibi che, invece, aiutano non solo a sentirsi leggeri e a non appesantirsi ma anche a perdere quei kg di troppo accumulati, ad esempio, con le cene in compagnia di amici e parenti.

Cosa mangiare a cena anche se non si è a dieta: il cibo che fa bene all’organismo

Mangiare i cibi giusti a cena contribuisce a controllare il peso corporeo e a non fare troppe rinunce nell’arco della giornata. Nonostante sia vissuto come un momento di relax e di condivisione, spesso, il pasto serale viene sottovalutato nella scelta degli alimenti da portare a tavola. In realtà, la scelta è assolutamente fondamentale soprattutto per il benessere generale.

Il primo piatto da servire a cena dev’essere proteico. Scegliere fonti proteiche sane è il modo giusto per sentirsi sazi riducendo al contempo l’apporto calorico. Sono, infatti, consigliatissimi il pollo, il pesce e il tacchino. Pesce o filetto di pollo alla griglia, condito con un filo d’olio extra vergine di oliva e il succo di limone è l’esempio classico di un cibo sano, salutare e poco calorico.

Accanto ad un piatto proteico, poi, devono esserci sempre delle verdure, alimenti poveri di calorie e ricchi di fibre e che contribuiscono a mantenere maggiormente il senso di sazietà. Potete consumarle crude o cotte semplicemente ad esempio al vapore. Tra le verdure più consigliare ci sono spinaci, broccoli, zucchine e cavolfiori.

Via libera, poi, ai carboidrati integrali. In ogni regime alimentare, i carboidrati come il pane e la pasta non devono mai mancare. Quelli integrali sono ottimi per la cena perché favoriscono una digestione regolare. Infine, anche il pasto serale deve contenere la giusta quantità di grassi sani che possono arrivare dall’avocado che può essere utilizzato per preparare un’insalata ma anche da una manciata di noci.

La cena, dunque, può essere il momento migliore per scegliere con calma gli alimenti giusti per andare a letto sazi, felici e soprattutto sicuri che l’indomani la bilancia sarà sicuramente vostra amica segnando il vostro peso ideale.