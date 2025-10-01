Il caffè è una bevanda dal sapore intenso e gustoso, una vera e propria bontà amata da milioni di persone nel mondo. Proprio come accade per la pizza, questa bevanda è in grado di incentivare la convivialità, la socialità. Siamo soliti uscire per un caffè con gli amici, oppure prenderlo durante un colloquio di lavoro, o ancora invitare ospiti a casa e prepararlo noi stessi, o berlo a colazione o dopo pranzo, da soli o con i propri cari.

Sono innumerevoli i benefici del caffè, tant’è che molti lo bevono per aumentare la propria concentrazione, memoria. Ci sono anche studi in merito a questa bevanda, che hanno fatto emergere come, consumandola in modo regolare, si ridurrebbe il pericolo di sviluppare malattie come Parkinson o Alzheimer.

Peraltro, il caffè può aiutare ad accelerare il metabolismo e bruciare i grassi, nonché avere minori possibilità di sviluppare il diabete tipo 2. Se non si eccede con le tazzine di caffè, tale bevanda può anche apportare benefici al cuore.

Non bisogna dimenticare, infine, altri effetti positivi del caffè, ossia antiossidanti, in quanto contiene polifenoli in grado di combattere i radicali liberi.

Lidl, questa macchinetta fa il caffè come al bar e il prezzo è davvero imperdibile

Da Lidl c’è l’imperdibile macchinetta per caffè espresso SilverCrest, a un prezzo realmente imbattibile.

Si tratta di un elettrodomestico ideato per coloro che preferiscono avere la macchinetta sempre a disposizione, e che vogliono preparare un espresso dal sapore autentico. Il design è bello e adatto a ogni tipo di cucina e la pompa a 15 bar permette di pressare il caffè nel modo corretto per renderlo consistente e dall’aroma sensazionale, proprio come accadrebbe se lo si gustasse in un bar.

Non solo caffè, perché con questo prodotto è possibile deliziarsi con delle meravigliose tisane, grazie all’ugello vapore ad alta pressione 2 in 1 orientabile. Ma non è tutto, perché molti prediligono il caffè sotto forma di cappuccino o espresso macchiato, per cui non si può non sfruttare l’ugello per montare il latte.

Il serbatoio ha la capacità di 1 litro, per cui è davvero molto facile riempirlo. La potenza è 1100 W. L’acqua si scalda in modo rapido e così è facile preparare in fretta il caffè.

Un’occasione da non perdere per chi desidera avere la suddetta macchinetta sempre a portata di mano, e il prezzo è invitante: costa solo 59 euro, il che la rende ancor più interessante.