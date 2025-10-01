Un mese complicato per spostarsi, con diverse agitazioni sindacali che potrebbero causare notevoli disagi ai viaggiatori. Sono previste due date particolarmente critiche, che potrebbero coinvolgere importanti scali italiani come quelli di Roma, Milano e le città toscane.

Per limitare i disagi, si consiglia ai passeggeri di monitorare costantemente lo stato del proprio volo, utilizzando i canali ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti, al fine di rimanere aggiornati sugli eventuali cambiamenti, ritardi o cancellazioni.

Le date da evitare a ottobre

Il primo sciopero si terrà il lunedì 13 ottobre, quando il sindacato FAST-Confsal ha indetto una protesta che coinvolgerà il personale delle società di gestione degli aeroporti di Roma, cioè Aeroporti di Roma (ADR). La manifestazione si svolgerà dalle 12:00 alle 16:00, e interesserà sia l’aeroporto di Fiumicino che quello di Ciampino. Durante lo sciopero, saranno comunque garantiti i voli da e per gli aeroporti della Toscana, in conformità con le leggi sui servizi essenziali, che prevedono la salvaguardia di alcune operazioni per ridurre al minimo i disagi.

La giornata di mercoledì 29 ottobre si preannuncia come quella più critica per il settore, con una serie di scioperi previsti in diversi scali italiani, in particolare a Milano Linate e negli aeroporti toscani di Pisa e Firenze.

A Milano Linate, il personale di Swissport Italia, una delle principali aziende di handling aeroportuale, incrocerà le braccia per un’intera giornata, con uno sciopero di 24 ore. Questo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali UILT-UIL, FILT-CGIL e FIT-CISL. L’agitazione a Linate potrebbe causare una forte pressione sul traffico aereo in entrata e uscita da Milano, una delle principali porte di accesso al Nord Italia.

In Toscana, saranno invece due gli scioperi previsti, che interesseranno il personale delle società di handling che operano negli aeroporti di Pisa e Firenze. Questi scioperi avranno la durata di 24 ore (00:00-23:59) e sono stati proclamati da diverse sigle sindacali, tra cui FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e USB, da un lato, e CUB Trasporti, dall’altro. Queste agitazioni potrebbero comportare disagi non solo per i viaggiatori ma anche per i lavoratori stessi, già da tempo al centro di discussioni sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore.

Gli scioperi previsti potrebbero comportare cancellazioni e ritardi, in particolare nei due hub maggiormente coinvolti: Milano Linate e Roma Fiumicino. Tuttavia, le leggi italiane garantiscono che i voli essenziali, tra cui quelli intercontinentali e i collegamenti da e per le isole italiane, continueranno a essere operativi. In caso di cancellazione di voli, le compagnie aeree sono obbligate a riproteggere i passeggeri su voli alternativi o, se ciò non fosse possibile, a fornire il rimborso del biglietto.