Bayonetta 3 ha finalmente una data di uscita

Bayonetta 3 uscirà il 28 ottobre 2022!

Bayonetta 3 mette hype

Bayonetta 3, con un trailer assolutamente lanciato a sorpresa, è stato finalmente annunciato: le appassionate e gli appassionati della saga della Strega di Umbra, infatti, dovranno attendere “solo” il prossimo 28 ottobre per poterci giocare!

Bayonetta 3 ha stile a pacchi

Un trailer tecnicamente mostruoso che ha sancito per il titolo di Platinum Games una serie di miglioramenti davvero tangibili. Certo, bisognerà provare con mano la nuova avventura della strega ma, per quanto si è visto, il gioco è un style action tra i migliori sul mercato con tanto di nuovi personaggi caratterizzati da uno stile unico nel proprio genere.

Abbiamo una data

Già disponibile la pagina sul Nintendo eshop, ora non ci resta che attendere la fatidica data. I primi due capitoli della serie si sono segnalati per essere dei giochi tecnicamente mostruosi piagati, però, da conversioni su console non sempre felici. Se adesso, infatti, di due titoli possono essere recuperati, e pure alla grande su Switch (in queste ore è stata annunciata anche l’edizione fisica del primo Bayonetta), al momento del lancio specie su PlayStation 3 il gioco girava veramente male (qualcosa come quindici fps per dire) Quindi speriamo davvero per il meglio e in un lavoro di ottimizzazione pari a un Monster Hunter Rise, anche se non so quanto potranno .

Fascino sempre da vendere

Il trailer ha mostrato trasformazioni demoniache letteralmente da urlo e il popolo dei fan della strega hanno gridato al miracolo. L’augurio è che Nintendo Switch non sia un limite ma un mero strumento per sprigionare la possente bellezza di Bayonetta: siamo pronti a imbracciare le armi con la strega di Umbra.