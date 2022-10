Cosa sappiamo di Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake si è mostrato in forma scintillante al Capcom Showcase.

I meravigliosi ganados di Resident Evil 4

Resident Evil 4 è tornato e non è mai stato tanto bello. Grosso modo sono state queste le mie, ma condivise da milioni di giocatrici e giocatori in tutto il mondo, dopo aver seguito l’ultimo Capcom Showcase. Un approfondimento utile, anzi utilissimo per capire le direzioni che prenderà Capcom per quanto concerne il brand RE. Oltre a un bel focus su DLC di Resident Evil Village, Shadow of Rose, c’è stato ampio spazio a proposito del remake del quarto, storico, della serie di Resident Evil. E che dire se non che sia a livello artistico, che di modellazione dei poligoni sia, soprattutto, di illuminazione, è stato qualcosa di clamoroso.

Un trailer roboante e potentissimo, che ha mostrato le innovazioni profuse nel gameplay rispetto al titolo originale della PS2 ma anche i punti di continuità. Ci saranno sempre le orde dei ganados, gli “zombie” di questo capitolo che vi staneranno e braccheranno nelle abitazioni, dove dovrete barricarvi, ma c’è tutta una componente più spinta sull’action che il software, per ovvie ragioni di anzianità, non aveva.

Resident Evil 4 regalerà grandi emozioni

Un gioco insomma che, già da oggi, dimostra di avere ingenti risorse dalla sua, potendo donare un’esperienza di gioco emozionante e trascinate, rispettosa del passato ma che darà anche un bello scorcio del futuro di CapGod/Capcom dei prossimi anni. Se siete curiosi vi lascio il link diretto al sito. Resident Evil 4, da molti considerato la “fine” dei RE classici (in chiave sia positiva che negativa) uscirà il prossimo 24 marzo; un periodo sufficientemente “lungo” per recuperare l’originale ma anche abbastanza breve per non dover attendere chissà quanto tempo. La curiosità intorno a questo progetto è tanta, anzi tantissima e dopo il clamoroso remake del secondo capitolo e quello, molto meno a fuoco, del terzo, Resident Evil 4 Remake pare proprio essere qualcosa di super impattante per il mondo videoludico. Ne vedremo, di nuovo, delle belle?