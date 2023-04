Gorn, gladiatori sbullonati

Devolver con Gorn porta su PSVR2 un po’ di sano combattimento buffo e folle.

Benvenuti in GORN

Con Devolver non ci si annoia mai e neppure con Gorn. Parto così, in questo modo semplice e diretto per parlarvi di questo gioco, semplice e diretto, sbarcato su PSVR2 e che va, tutto sommato, a colmare un vuoto. Questo vuoto è, diciamo così, il classico party game, semplice e diretto, ideale per le sessioni pomeridiane o serali di gioco con gli amici. Siamo infatti davanti a un titolo che si prefigura, sostanzialmente, uno e un solo obiettivo: realizzare i combattimenti tra gladiatori nel modo più buffo, folle e “sbullonato” possibile.

L’obiettivo da parte del team di Devolver non solo viene centrato ma, se possibile, pure esploso. Infatti grazie a un ottima conversione per PSVR2, dopo l’uscita sui visori per pc, Gorn compie l’impresa, non facile, di rendere il catalogo della vr di casa Sony un po’ più volto al divertimento fine a se stesso piuttosto che all’esperienza simulativa definitiva. L’atmosfera scanzonata e rilassata di questo videogioco infatti ci permette di “staccare la spina” da sessioni di gaming più riflessivo e anche impegnativo: per una volta non c’è niente di meglio che lasciarsi andare a lotte tutte basate sull’assurda fisica dei gladioatori di pixel.

Uno dei combattenti di GORN

Anche se dal punto di vista dell’estetica siamo un po’ sul “minimo sindacale”, GORN, a mio avviso, si assesta su un 7.4 fatto di divertimento puro, relax di pugni e mazzate in allegria. E voi avete voglia di giocarci?