Manga: i fumetti più venduti degli ultimi 20 anni

Negli ultimi anni, la popolarità dei manga è aumentata ed è diventato un evento comune che un manga entri nella classifica dei libri più venduti. Ci siamo quindi chiesti quali sono i manga che hanno venduto di più in assoluto. metto e una graphic novel giapponese che si rivolge agli adulti o ai bambini, a seconda del contenuto del manga. I manga possono essere brevi o molto lunghi, come One Piece, che ha pubblicato più di 100 volumi. A volte il manga può essere scritto e disegnato dalla stessa persona, altre volte c’è un illustratore.È possibile acquistare i manga separatamente o comprare Shonen Jump, una raccolta di manga serializzati pubblicati in formato rivista. In passato, il modo migliore per sfondare era inserire il proprio manga nel settimanale Shonen Jump, ma oggi, grazie a una maggiore esposizione e alle nuove tecnologie, è diventato molto più facile creare un manga di successo.

I manga più venduti di tutti i tempi

Al primo posto c’è One Piece di Eicchiro Oda. Il manga ha venduto oltre 500 milioni di copie dal 1997. Detiene il Guinness World Record per il maggior numero di copie pubblicate da una serie scritta da un unico autore. Ha un grande vantaggio e, dato che è ancora in corso, non ci si deve aspettare che venga detronizzato a breve.Il secondo manga più venduto di tutti i tempi è Dragon Ball di Akira Toriyama, con oltre 300 milioni di copie vendute. È stato pubblicato per la prima volta su Weekly Shonen Jump nel 1984 ed è stato ispirato dal romanzo cinese Viaggio in Occidente e dai film di arti marziali di Hong Kong.

Naruto e Slam DunkAltri manga degni di nota nella lista sono Naruto e Slam Dunk. Entrambi sono stati pubblicati per la prima volta negli anni '90 e hanno venduto oltre 250 milioni di copie. Entrambi i manga, così come l'anime, hanno ispirato molti altri manga successivi.Infine, Demon Slayer deve essere menzionato per la sua rapida crescita di popolarità. Pubblicato per la prima volta nel 2016, ha venduto oltre 150 milioni di copie. Il suo successo si è tradotto nell'omonimo adattamento anime che è stato acclamato dalla critica.