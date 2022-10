Mi sono innamorato di Greavard

“Scoperto” un nuovo Pokémon scoperto nella regione di Paldea, in cui sono ambientati Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: si tratta di Greavard, il Pokémon Cantasma.

Greavard sembra delizioso ma è anche letale

Greavard è il Pokemon ideale per Halloween: ho pensato proprio a questo non appena la nuova creatura di tipo fantasma è stata svelata in un bel trailer dedicato al mondo di Scarlatto e Violetto. Con uno stile da documentario, insomma, ma questa volta sicuramente più ispirato ai precedenti del “genere”,

Solitamente, Greavard si muove appena e se ne sta tranquillo sottoterra. Fa sbucare dal terreno solo la parte superiore della testa sulla cui cima accende un lume spettrale, nella speranza di attirare l'attenzione dei passanti. Quando qualcuno finalmente gli si avvicina, Greavard salta fuori emettendo un verso inquietante che intimorirebbeanche gli animi più audaci. Tuttavia, non sembra farlo con cattive intenzioni. Greavard è un Pokémon così amichevole e affettuoso che se qualcuno gli rivolge anche la più piccola attenzione, è talmente felice da iniziare a seguirlo ovunque vada. Rispetto agli altri Pokémon che abitano la regione di Paldea, è noto per essere particolarmente socievole. Tuttavia, Greavard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di coloro che si trovano nelle sue vicinanze, perciò è meglio non trascorrere troppo tempo a giocarci insieme. Come se non bastasse, con le suepotenti mandibole può frantumare le ossa, quindi anche un solo morso di Greavard può essere… grave. Meglio avvicinarsi con cautela!

Greavard, il nuovo Pokemon di Scarlatto e Violetto

La creatura pare, oggettivamente adorabile, ma anche letale: insomma ha un feeling da creatura di prima generazione che ho sinceramente adorato. Non vedo l’ora insomma di averlo nel mio party, lo confesso candidamente, a partire dal prossimo 18 novembre, giorno di uscita di Scarlatto e Violetto. Sicuramente la sua natura schiva e pericolosa è un bel mix e anche in combattimento potrebbe regalare grandi sorprese senza considerare, naturalmente, la possibilità di una sua evoluzione. Nei forum e nei gruppi degli appassionati si stanno già scatenando le discussioni! E voi come vi immaginate la sua evoluzione: bipede o quadrupede, umanizzata oppure più animalesca, gentile e dolce oppure demoniaca e spaventosa? Di sicuro la capacità di assorbire l’energia degli altri esseri viventi è una delle caratteristiche più spaventose dell’intero Pokedex nazionale: chissà quali altre qualità avrà questo Cantasma? Nonostante un impianto tecnico che, è sempre bene ricordarlo, non pare proprio all’altezza con i titoli moderni, il nuovo capitolo di Pokemon desta il mio interesse e quello di molte giocatrici e giocatori in tutto. Staremo a vedere se Scarlatto e Violetto ci potranno regalare tante ore liete e, perfino, stimolanti. Il sistema di gioco, con tre “route principali”, cosa inedita per il franchise, andrà esplorato con cura e attenzione, da cima a fondo ma potrebbe essere il fiore all’occhiello di un videogioco che si pone “a cavallo” di un’era: e se toccasse a un’ambientazione italiana, dopo la Paldea “spagnoleggiante” di questo capitolo, la “palma” di miglior titolo della generazione dei mostriciattoli tascabaili?