Dato che Halloween è ormai alle porte la domanda è d’obbligo: Ma tu, cosa fai ad Halloween quest’anno? Fai parte del team “Evviva non vedo l’ora che arrivi per uscire a festeggiare” o del team “che schifo, qual è il senso di questa festa”?

Qualunque siano i tuoi gusti, tranquillo, noi non ti giudichiamo. Sappiamo benissimo che Halloween non è una festa sacra e nazionale come il Natale o la grigliata di Pasquetta, ma ormai è anche vero che:

1- Le offerte che vengono proposte durante questa giornata sono tantissime, talmente tante da soddisfare qualsiasi vostro gusto

2- Ogni scusa è sempre buona per passare una serata in modo alternativo, che sia con gente sconosciuta, con amici, con la famiglia o, perchè no, anche da soli.

Che sia il classico dolcetto o scherzetto, una serata in discoteca, un party in maschera o una festa tra amici, di consigli super per non annoiarsi la notte di Halloween ce ne sono tantissimi… Qual è quello più adatto a te?

1- Party in maschera: per i fans sfegatati di Halloween

Ami Halloween quasi quanto le canzoni natalizie, hai un armadio pieno di parrucche e travestimenti, ma purtroppo hai superato ormai da anni l’età del dolcetto o scherzetto. Potresti andare a suonare alla vicina per chiederle dei cioccolatini, è vero, ma sarebbe meglio tenersela buona per emergenze future, come un’improvvisa mancanza di sale.

Non ti preoccupare, per te che sei un fanatico abbiamo dei consigli super per non annoiarsi la notte di Halloween: dei fantastici party in maschera organizzati da Meeters.

Meeters è una community di circa 25.000 iscritti che si incontrano ogni weekend in tutta Italia. L’obiettivo è di aiutare gli utenti a conoscere nuove persone con passioni e interessi in comune, come viaggi, escursioni, ma anche feste e Halloween.

In occasione del 31 ottobre, Meeters ha organizzato diversi eventi in alcune bellissime città italiane, con la possibilità di visitarle durante tour guidati (un po’ di cultura non guasta mai) e di festeggiare la notte di Halloween con delle imperdibili feste in maschera (così finalmente potrai rispolverare i tuoi vecchi costumi).

Se vuoi rendere memorabile questo Halloween 2022 e regalarti un breve viaggio per staccare dallo studio o dal lavoro, non ti resta che scegliere l’evento che più preferisci. Questi sono solo alcuni dei più belli:

–Halloween a Torino: potrai visitare la città, degustare i piatti tipici e visitare il Museo Egizio, uno dei musei più belli del nostro paese. E poi? Finalmente Party esclusivo al Loft Music & More, un sorprendente open space torinese in stile “industrial”

–Party mostruoso a Bologna: insieme agli altri Meeters festeggerai e ballerai tutta la notte di Halloween all’Admiral Park Hotel, un’esclusiva struttura 4 stelle a due passi dalla città. Il giorno seguente visita al centro storico, così finalmente potrai scoprire perché Bologna viene chiamata con ben tre appellativi diversi: la Dotta, la Grassa e la Rossa.

–Halloween in villa Palladiana: se il tuo desiderio è festeggiare in una location alternativa, perchè non optare per un’antica residenza Palladiana? Meeters propone una notte di festeggiamenti nelle sfarzose sale di Villa Godi Malinverni e il giorno seguente una visita guidata al centro storico di Marostica.

–Halloween nella città Eterna: cena, musica, buon cibo e danze per festeggiare Halloween nella grande capitale.

2- Cine-horror: per gli amanti della tranquillità

Questo consiglio super fa per te se sei la classica persona che ama la tranquillità ed è abbonata a tutti i siti di streaming attualmente esistenti. Non sentirti obbligato a partecipare a grandi feste e organizza una serata secondo il tuo stile, ovvero pop-corn, divano, coperta e tv. Estendi l’invito ai tuoi amici, ma non insistere troppo affinché siano presenti al tuo cine-horror (un cineforum con film horror): chi ti ama ti segue e se nessuno decide di farlo va bene lo stesso, potrai scegliere i film che preferisci senza impedimenti.

Per organizzare un cine-horror di tutto rispetto puoi optare per dei grandi classici, come It, Shining, Psycho, Saw, “The Night before Christmas” (perfetto se sei un po’ più fifone), la saga di Scary Movie (anche questi top se sei uno che si impressiona facilmente) o tutti gli infiniti titoli dedicati agli esorcismi, agli zombie o alle case possedute. Se invece preferisci qualcosa di nuovo, permettici di proporti alcuni titoli un po’ meno conosciuti:

– Monster House: film d’animazione decisamente poco indicato ai bambini.

– Coraline e la porta magica: film d’animazione perfetto se non siete persone coraggiose

– Il signor diavolo: un bellissimo horror psicologico di Pupi Avati.

– Il labirinto del fauno: la protagonista è una bambina, ma non lasciatevi ingannare. Non è un film per adolescenti e possiede numerosi personaggi affascinanti e allo stesso tempo decisamente inquietanti.

– Cat Sick Blues: un horror indipendente che ha ottenuto numerosi premi.

– Mars Attacks!: una commedia macabra, che spesso sfocia nell’assurdo, diretta da Tim Burton.

3- Festa con gli amici: per chi non sopporta Halloween ma adora divertirsi

Non nasconderti, lo sappiamo, ormai da moltissimi anni sei membro affezionato del team “che schifo, qual è il senso di questa festa”. Però scusa, vuoi perderti l’occasione per passare una super serata con i tuoi amici?

Diciamocelo, non sei proprio da tisana e copertina, tu vuoi fare la baldoria, per questo abbiamo pensato a dei consigli che ti potrebbero piacere, rimanendo però sempre in tema Halloween:

–Non schifare a priori il consiglio 1 e prova a curiosare tra gli eventi proposti da Meeters

–Escape room: un gioco divertentissimo che ormai si trova in ogni città. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in poche parole tu e i tuoi amici verrete chiusi in una stanza e attraverso indovinelli e giochi di logica dovrete trovare il modo di uscire

–Festa a tema: per renderla memorabile ti serviranno semplicemente 3 cose: una casa in cui poter stare, un tema che tutti dovranno seguire per decidere i costumi e una macchina fotografica usa e getta che potrete usare per fare le foto durante la serata.

–Festa in discoteca: una scelta classica per andare sul sicuro