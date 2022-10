Conosciamo la menopausa: una fase della vita

Ogni donna su questo pianeta, è cosciente del suo naturale ciclo biologico, la cui tappa finale corrisponde con l’arrivo della menopausa. Tanti sono i prodotti e le soluzioni che possono alleviare questa fase della vita, come la crema giorno consigliata in menopausa che lenisce i sintomi della vecchiaia e fa sentire la pelle più forte. Non di meno a ciò, è inutile non accettare la naturale chiusura del ciclo mestruale. Similmente al momento della pubertà che rappresenta l’inizio della propria fertilità, con la menopausa si avvia un momento nuovo e del tutto individuale di conclusione. L’espressione “menopausa” è nata nel 1816, direttamente da un medico di nome Charles de Gardanne, il quale ha realizzato il saggio “Consigli per le donne” che entrano in fase critica”. Da questo saggio è stato estrapolato il termine medico menopausis, che deriva prima ancora dalla derivazione greca “meno”, che rappresenta la parola “mese”, cioè pausa. Proprio come nella fase del ciclo, anche in quella della menopausa si avvertono dei sintomi chiari, esplicativi della propria condizione. Ma quali sono?

I momenti della menopausa

Il momento della menopausa si esibisce nel momento in cui l’organismo non è più nella fase produttiva degli estrogeni, degli ovuli e del progesterone. Questo comporta l’interruzione automatica del ciclo. Per descrivere questo processo, sono stati rilevati tre diversi momenti: la premenopausa, la menopausa e la post-menopausa. La prima fase, chiamata anche perimenopausa, prende avvio nel momento in cui i cambiamenti ormonali muovono i primi “sintomi” della menopausa. Questa, nella sua purezza, viene medicalmente definita come i successivi 12 mesi dopo l’ultima mestruazione. Nel momento in cui si ha l’ultima mestruazione, allora inizia il periodo di menopausa che, solitamente, avviene intorno ai 51 anni di età. Superata questa soglia anagrafica, inizia la fase della post menopausa.

I sintomi della menopausa

Chiaramente la menopausa non è una malattia, per cui parlare di sintomi è un po’ scorretto, perché sarebbe meglio parlare di segnali. Non esiste uno start point da cui questi segnali si manifestano ma, le tipiche “vampate” di calore possono essere rivelatrici, insieme ad un ciclo scostante e ad una continua stanchezza. Questi segnali possono avvenire anche molto prima che la menopausa inizi, anche anni ed anni prima. Alcuni dei sintomi più diffusi sono:

Dolore al seno;

Ciclo di lunghezza inusuale;

Gambe appesantite;

Ritenzione idrica;

Forti sbalzi d’umore.

Nel caso in cui si assuma la pillola anticoncezionale, allora questa fase potrebbe rimanere abbondantemente inosservata. Bisogna al contempo tenere conto che esistono concretamente delle differenze di natura culturale legate a questa sintomatologia: esemplari sono le donne asiatiche che presentano in misura minore le tipiche vampate di calore.

Alcuni trattamenti per la menopausa

Sebbene costituisca un’impossibilità bloccare i segnali della menopausa, è pur vero che il 20% delle donne ricorre ad una terapia ormonale capace di alleviare alcuni sintomi, ribilanciando gli standard che sono stati ridotti. Nonostante ciò, questa terapia ha delle controindicazioni e viene applicata solo insieme aa un approccio di natura olistica, perché lo sport e una buona alimentazione possono aiutare nella sintomatologia totale. La menopausa va ad ogni modo monitorata e bisogna tenere sempre un diario delle attività, per le quali si può realizzare un report dell’andamento e consultare il proprio medico di base.