Quel treno per Hyrule

Regionale Trenitalia e Nintendo si uniscono per dare vita al primo treno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Quando ho visto arrivare il primo treno per Hyrule in Italia ammetto di essermi emozionato! Al di là della battuta la collaborazione tra Ferrovie Regionali e Nintendo dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è una notizia di impatto, concedetemi il termine, culturale per il nostro Paese. Già perché non solo sottolinea l’importanza del medium videogioco in Italia e poi perché la realizzazione dal punto di vista tecnico è stato eccellente: il treno infatti si presenta veramente molto bello, curato in ogni dettaglio e anche caratterizzato da una commistione intelligente tra luoghi in game e località italiane da visitare. Un grandissimo lavoro del comparto marketing di Nintendo Italia che, ancora una volta, ha fatto le cose in modo sublime.

Il treno regionale Rock dedicato al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vincitore del titolo di “miglior videogioco dell’anno 2017”, ha ospitato centinaia di passeggeri durante l’evento che ha permesso loro di vivere in prima persona la magia dell’affascinante regno di Hyrule. Il piano inferiore della carrozza 3 del treno, è stato interamente personalizzato con grafiche ed elementi ispirati ai personaggi e alle ambientazioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in una perfetta rievocazione dell’atmosfera che ha contraddistinto già dal primo capitolo la rivoluzione della saga di The Legend of Zelda. Qui, la stessa atmosfera è stata portata in vita da un parallelismo con le bellezze e le località d’Italia raggiungibili proprio con il treno livreato che, per l’occasione, si sono trasformate in luoghi presenti nella Hyrule del videogioco.