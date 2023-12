Granblue Fantasy: Versus Rising: l’anno è quasi finito, i giochi belli no

Con Granblue Fantasy: Versus Rising lo stato di grazia del 2023 in ambito videoludico si mantiene.

Che gran titolo che è Granblue Fantasy: Versus Rising. Arc System Works e Cygames hanno infatti confezionato un videogioco veramente fatto con i controfiocchi, frutto di un lavoro di bilanciamento e innovazione interessantissimo, anche come, diciamo così, “caso industriale”. Già perché in una industry che nel corso di quest’anno ha vissuto più di un momento di puro horror dal punto di vista delle risorse umane, dell’organizzazione del lavoro e della sostenibilità di esso, videogiochi come questo sono un’ottima boccata d’ossigeno e un esempio finalmente positivo.

Al netto di questo ragionamento parlando proprio del genere di appartenenza, ovvero quello che negli anni Novanta si sarebbe definitivo come il più classico dei “picchiaduro”, il videogioco in questione offre tutto quello che si può chiedere: un roster ricco e variegato, un combat system responsivo e una stratificazione del gameplay e della progressione interessantissima. Già perché, ed è questo il motivo per cui a mio avviso questo titolo si merita un 8.6 assolutamente meritato, il più grande valore di Granblue Fantasy: Versus Rising è la sua capacità di essere al tempo stesso semplice e complesso. Mi spiego meglio. Si tratta di un titolo semplice perché semplicemente si possono imparare gli attacchi base e, diciamo così, si può più o meno progredire ma, come dicevo prima, è complesso perché poi a livello di profondità la tana del bianconiglio è immensa. Diventare più o meno pro in un titolo del genere è un vero cimento, oltre che un grandissimo divertimento. Come dite? Sì, esatto, proprio come dev’essere un piacchiaduro.