Sappy, il collectible card game che suona

Sappy si preannuncia come un vero e proprio titolo cross-mediale.

Sappy, eccolo qui

Di cross-medialità ne sono pieni i fossi, verrebbe da dire, eppure non c’è parola più azzeccata per descrivere l’operazione intorno a Sappy, un collectible card game tutto italiano che si preannuncia come uno dei titoli più interessanti del prossimo futuro. Il gioco sarà disponibile, completamente free to play, per Pc, dispositivi Apple e Android. Pare che ci sia in lavorazione anche una versione per console, con un supporto totale del cross-play. Il videogioco sarà una visual-novel con multiple scelte che metterà il giocatore davanti anche a scelte morali. “La modalità Storia racconta sotto forma di Visual Novel i protagonistidel gioco.Quest’ultima, sviluppata attraverso una serie di dialoghi e scelte multiple, porta il giocatore a svelare gli oscuri segreti del mondo di Sappy e ad approfondire lapersonalità dei vari Kids. La trama infatti, frutto dell’esperienza nell’ambito delle graphic novel dei suoi creatori, pur sviluppandosi in un mondo di fantasia, cerca sempre di fare leva su sentimentir eali per permettere una maggiore immedesimazione al giocatore. Il gioco di Sappy si presenta come una nuova IP con personaggi e storia originali e questo, a differenza di molti altri videogiochi di carte già consolidati, lo rende aperto a molteplici sviluppi cross e transmediali, comea d esempio approfondimenti e spin-off che si intrecciano alla trama in forma di serie e/o oneshot a fumetti, cartoni animati, ma anche gadgettistica come action figures e abbigliamento; e infine la possibilità di sviluppare una versione fisica del gioco anche informa di board-game“.

Il design dei personaggi

Spazio anche per altre discipline all’interno di questo, ambizioso, gioco: “Alcuni eventi nella modalità Storia e all’interno delle partite danno il via a intermezzi animati che faranno immergere ancora dipiù il giocatore nel mondo di Sappy. Il team creativo Paper Ghost, grazie alla sua solida esperienza nell’ambito dell’animazione, si pone come obiettivo quello di creare un’ottima sinergia tra gioco, illustrazioni e animazioni in modo da regalare ai giocatori un’esperienza pienamente immersiva e coinvolgente. La componente animata produrrà inoltre materiale inedito ulteriormente spendibile nell’ottica di aprire le porte a progetti multimediali e collaborazioni future per film, serietv o anche soltanto pubblicità e contenuti commerciali. Il brano del trailer di lancio “Ogni Notte” di Vincenzo Vespetrilli in arte Venze di Thierry Piloni è stato gentilmente concesso su licenza dagli artisti sopracitati e dell’ etichetta Needa Records e Davide Nicosia“. Il kickstarter è appena partito quindi non vi e ci resta che supportare no? Anche perché nel progetto è coinvolto, anzi coinvoltissimo, anche il buon Julien Cittadino, “vecchia” conoscenza di Dailybest. “Lo sviluppo di Sappy sarà finanziato tramite Kickstarter a partire dal primo di settembre e se raggiungerà il goal stabilito verrà avviata la produzione effettiva del gioco che durerà circa due anni. In caso di avvenuta collaborazione, riceverai gratuitamente, l’Early Access del gioco (qualche mese prima dell’uscita ufficiale), il corrispettivo di 100 euro spendibili all’interno del gioco con il quale potrai comprare pacchetti di carte e tanto altro, l’Artbook digitale che raccoglierà alcune delle illustrazioni presenti nel gioco, l’accesso ad un canale Discord privato con anteprime e novità“.