Slaps and Beans 2, picchiala più forte, Bud

Se il primo era, Slaps and Beans 2 è praticamente perfetto.

fs-prod-cdn.nintendo-europe.com Slaps And Beans 2 è realtà

Mi sono chiesto, a più riprese, che cosa “chiedessi” a Slaps and Beans 2 visto che il primo capitolo, targato 2018, era stato notevolmente lodato da pubblico e critica, nonché davvero apprezzato da me. Beh, in soldoni, quello che si può chiedere a un titolo del genere è intrattenere, divertire e, ogni tanto, stupire. Bene Slaps and Beans 2 riesce a compiere il miracolo, migliorando in tutto la formula del già ottimo titolo precedente e meritandosi un 8 solenne.

Attraverso infatti una trasposizione fedele e che trasuda amore a ogni pixel delle avventure tratte dai film di Bud Spencer e Terence Hill, Slaps and Beans 2 è un picchiaduro a scorrimento praticamente perfetto, dove orde su orde di nemici vengono, più o meno inesorabilmente, tritate dalle manone di Bud oppure annichilite dai rapidi movimenti di Terence. Per altro, il consiglio che vi do, è quello di giocare il titolo con una vostra amica o amico: infatti in due, insomma in co-op, ancora meglio se locale, l’avventura è ancora più bello e, da un certo punto di vista, ancora più fedele all’originale spirito. Insomma una trasposizione perfetta, davvero per grandi e piccini con, in più, il fiore all’occhiello di una responsività dei tasti davvero eccellente e che quindi può offrire anche ai giocatori più hardcore un grado di sfida accettabile e, in un certo qual modo, pure intrigante. Sono anche notevolmente aumentate le occasioni in cui si interagisce con i vari stage, magari raccogliendo determinati oggetti e utilizzandoli contro i nemici. La direzione artistica, infine, è un tripudio di pixel e una gioia per gli occhi per gli appassionati del genere. Consigliatissimo.