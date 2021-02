Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il gioco giusto per ogni generazione

Appena abbiamo visto il trailer di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury abbiamo subito pensato ai nostri cari. Sono ormai 35 anni che l’ineffabile idraulico salterino ci tiene impegnati con le sue appassionati sfide e, grazie a Nintendo Italia, abbiamo avuto la possibilità di fare provare questo nuovo titolo ad almeno quattro generazioni di videogiocatori: quella degli over 40, quella dei “trentenni e qualcosa”, quella “dei ventenni e qualcosa” e infine quella dei bambini. Per una volta, non faremo troppo i tecnici, quando si parla di Super Mario (non Draghi, ovviamente) è veramente difficile non intendere il tutto come una questione di famiglia.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è uno dei migliori platform su cui potrete mettere le mani. Pur non raggiungendo l’assoluta perfezione di Super Mario Galaxy (di cui vi abbiamo parlato qui) o la profondità di Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è una sorta di “introduzione ideale” al mondo dei Mario in 3d. Questo titolo presenta un livello di sfida che si attesta tra il medio e l’alto, dimostrandosi però capace di tenere incollato allo schermo il giocatore per numerose sessioni di gioco. Con livelli dalla lunghezza variabile sì, ma mai esagerata, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è perfetto per chi, dopo aver terminato una lunga e magari dura giornata di lavoro, ha voglia di rilassarsi in quel magico momento che va dal “pre-cena” al “post-cena”.

Incuriosito dall’impatto che la serie della casa giapponese può suscitare sulle nuove generazioni, ho interrogato mio cugino, non ancora ventenne, novello studente universitario: “dopo una sveglia alle 8.30 di mattina e aver passato la giornata a studiare per il prossimo esame di ingegneria, giocare a Mario è come una specie di panacea per ogni male. Intendiamoci, io non sono un giocatore cresciuto con Mario ma con altri personaggi, come ad esempio il Nathan Drake di Uncharted o il Joel di The Last of Us. Anche se abituato a contesti più maturi, ho fin da subito adorato il mondo questo platform, un gioco vintage che però ha una presa tremenda anche su noi giovani“.

Ma non vogliamo dimenticarci degli altri membri, il padre, il nipote o mio zio, che nello specifico mi risponde così: “Pensare di giocare a un Super Mario con moglie e figlii dopo aver provato il primo titolo su NES oltre 30 anni fa è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury può ospitare fino a quattro giocatori. Non avete idea della felicità che ho provato a passare la domenica assieme ai miei cari giocando sulla Nintendo Switch. Non è sbagliato dire che Mario sia diventato un membro onorario della famiglia“.

Di sicuro questo non sarà il pezzo più tecnico che leggerete sul tema ma per una volta permetteteci di essere il più schietti possibile: questo gioco è davvero divertente e se avete voglia, in un periodo così complesso, di staccare la spina e immergervi in un mondo colorato, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un passaggio obbligato. Dopo 35 anni precisi precisi Mario è ancora iper-contemporaneo, il Presidente del Consiglio Ideale per il nostro Governo dei Videogiochi. Basta stare attenti alle piante piranha no?

