7 articoli per dormire meglio

Al recente MI MANCHI organizzato al Circolo Magnolia di Segrate, ho incontrato dopo molto tempo l’ex redattore di Dailybest, venuto appositamente a Milano dalla Toscana. Mi ha raccontato dei suoi cronici problemi ad addormentarsi quando cambia letto, ancor più acuiti da mesi passati in lockdown. Una delle conseguenze più diffuse della pandemia, infatti, è stata proprio l’insonnia. La routine sballata, l’impossibilità di praticare attività fisica, la reclusione forzata sono tutte cause della confusione nel ciclo sonno veglia che si riflettono, anche ora che si inizia ad intravedere qualche barlume di normalità, nella vita di tante persone. Ispirati da questa storia, dato che il problema sembra essere enormemente diffuso, abbiamo stilato una lista di oggetti che forse non risolveranno clinicamente il vostro problema, ma, insieme alla camomilla, vi aiuteranno a dormire qualche sonno più tranquillo.

pixabay.com Se vuoi dormire come questo leone continua a leggere l’articolo

Maschera Anti-russamento:

Mantenendo la bocca socchiusa e non totalmente aperta, questa maschera, studiata appositamente per essere comoda anche durante il sonno, eviterà ai russatori spiacevoli apnee notturne e sarà anche utile al sonno di chi vi sta a fianco.

Cuffie Antirumore:

A chi non piace addormentarsi ascoltando della musica rilassante? Spesso le cuffie, a contatto col cuscino, diventano scomode e dolorose. Queste modello, oltre ad essere confortevole, è sincronizzabile con ogni dispositivo: non avrete problemi a impostare la vostra playlist chill-music da Spotify. E se non vi piace addormentarvi accompagnati dalle note della vostra ninna nanna preferita, sono perfette anche per insonorizzarvi.

Macchina del rumore bianco:

I rumori vi danno fastidio, ma la sensazione delle cuffie mentre dormite vi urta? Utilizzate soprattutto per favorire il sonno dei neonati, queste macchine, generando rumore bianco, sono in grado di insonorizzare le stanza. Ma le funzioni del modello che abbiamo selezionato per voi non finiscono qui: è possibile impostare un timer, sono presenti diverse modalità di luci rilassanti e anche differenti funzioni di suoni naturali per conciliare al meglio il sonno. Ad esempio, potete simulare il rumore della pioggia anche ad agosto.

Mascherina del sonno:

Avete il sonno leggero, il vostro problema non sono solo i rumori molesti ma anche le fonti di luce indiscrete? Utile a casa ma anche in viaggio, la più classica delle mascherine è un must to have negli articoli per dormire meglio. Con un tocco di simpatico stile.

Tappetino Agopressione:

Chiunque l’abbia provato ha lasciato dei feedback positivi, se non ci credete fatevi un giro su YouTube. Il tappetino per agopressione, simulando lo stimolo di un agopuntura molto più delicata, all’inizio susciterà una sensazione che vi potrà urtare ma si trasformerà rapidamente in un piacevole sollievo per tutti i muscoli. In molti paragonano il suo effetto a quello di uno spinello, ma è del tutto legale. Sarà per questo che si è così diffuso tra i malati di insonnia?

Diffusore per Aromaterapia:

Le candele lasciano un gradevole aroma nella stanza, ma anche tanto fumo quando si spengono. E poi rischiano di dare fuoco a tutto, a chi non è capitato di avere un gatto un po’ goffo? I legami scientifici tra rilassamento e aromaterapia sono noti ormai da anni, le migliori essenze per favorire il sonno sono quelle alla camomilla, passiflora e lavanda, ma potete scegliere la fragranze che più vi aggrada.

Cuscino refrigerante:

D’inverno dormi benissimo, ma d’estate con l’arrivo dell’afa le notti si trasformano in un interminabile rigirarsi nelle lenzuola? Smettila di mettere le mutande in frigorifero come Homer Simpson, ecco la soluzione.

