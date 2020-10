Come preparare dei cupcakes mostruosi (e carini) per Halloween

Manca sempre meno alla festa più spaventosa dell’anno. Non stiamo parlando del Natale ma di Halloween. Sfortunatamente quest’anno non ci sarà nessun dolcetto o scherzetto e neanche feste in costume per motivi ovvi. Ma niente paura, si possono trovare tante soluzioni per celebrare uno dei giorni più divertenti dell’anno. Potete organizzare una serata in cui potete fare una maratona di film horror e serie tv, giochi da tavolo oppure potete organizzare una cupcakes night. La ricetta che vi proponiamo oltre ad essere adatta a tutti, è facile da preparare e vi farà fare bella figura.

La base al cioccolato, potete variarla, la potete preparare il giorno prima per poi decorarla successivamente. Una volta pronti potete conservarli in frigorifero per 2-3 giorni. Per la decorazione vi servirà glassa, pasta di zucchero e tanta fantasia.

Cupcakes di Halloween: come prepararli

Una volta acquistato il tutto è arrivato il momento di sporcarsi le mani. Come primo passaggio si parte dalla base. Preparate la glassa al cacao. Setacciate in una ciotola il cacao e lo zucchero a velo. Dopodiché riscaldate un po’ di acqua e man mano girate il tutto con una spatola. Cuocete la base in forno statico preriscaldato a 180° per 15-20 minuti.

Dopo la cottura, e dopo che si sono freddati, potete decorare i vostri cupcakes a vostro piacimento. Ecco qualche idea.

Cupcakes a forma di ragno

Per i cupcakes a forma di ragno dovete praticare 4 fori, o anche di più se volete, con uno stuzzicadenti e infilateci la liquirizia. Dopodiché per ottenere un risultato più realistico potete spalmarci sopra la glassa al cioccolato e le scaglie di cioccolato. Per completare il tutto potete fare gli occhi del vostro ragnetto ritagliando due pezzettini di liquirizie ripiene.

Cupcakes con la ragnatela

Prendete la glassa al cioccolato che avete preparato e con la ghiaccia reale (aiutandovi con una sac à poche) formate una spirale. Dopodiché con uno stuzzicadenti tirate delle linee dall’interno all’esterno. Queste vi serviranno per creare un effetto ragnatela più realistico.

Cupcakes con la pasta di zucchero

Con la pasta di zucchero potete dare sfogo alla vostra fantasia. Potete acquistarla in qualsiasi supermercato e potete modellarla a vostro piacimento. Potete usare le formine e incollarle, con nutella, marmellata o panna, sopra i vostri cupcakes oppure potete cimentarvi in Michelangelo e modellare qualche forma.

