Un consiglio per affrontare la pandemia

Ormai è quasi certo che nel corso del 2021 vedremo arrivare i primi vaccini contro il Covid-19. Diversi sono i candidati e insieme a questi arriveranno nuove terapie, come quelle a base di “super anticorpi”, elaborate grazie allo studio del plasma ricavato dalle persone guarite dall’infezione. L’organizzazione mondiale della sanità dichiara però che i vaccini non saranno subito disponibili per tutti e secondo le stime i soggetti non a rischio riusciranno a vaccinarsi probabilmente solo nel 2022.

Nello specifico le prime dosi del vaccino saranno assicurate agli operatori sanitari, agli anziani (tra i quali probabilmente occorrerà operare una selezione per individuare i più vulnerabili) e ai soggetti a rischio di tutte le età. Questo comporterà che le norme sul distanziamento sociale, le difficoltà di spostamento e il rischio del contagio non scompariranno subito e il ritorno alla normalità richiederà più tempo di quanto tutti speravamo. Cosa possiamo fare nel frattempo?

Sicuramente prendersi cura di sé, cosa che varrà anche quando la pandemia inizierà ad essere debellata, un processo che sarà graduale, come affermato poco fa. È necessario adottare fin da subito uno stile di vita sano facendo sport, regolando al meglio la propria alimentazione che dev’essere bilanciata ed evitare le uscite non necessarie. In questo ci aiutano i vari servizi di consegna a domicilio forniti da svariate attività commerciali, tra cui, ad esempio, le farmacie online.

Assicuratevi di trovare la miglior farmacia online, in grado di garantire la consegna dei prodotti, come farmaci da banco e integratori, entro le 24/48 ore e che fornisca l’assistenza necessaria. Potrete così reperire i vostri prodotti evitando contatti non necessari e il rischio di contagio. L’assunzione di prodotti come gli integratori alimentari, associati a un’adeguata attività fisica, potrebbe rivelarsi un’ottima strategia per rafforzare le proprie difese immunitarie e rendersi di conseguenza meno vulnerabili.

In sintesi prendersi cura di sé, mantenersi attivi, prendere le giuste precauzioni e individuare i giusti servizi a cui appoggiarsi sarà fondamentale nel prossimo futuro. Bisognerà attendere che si vaccini prima chi ne ha più bisogno, e sempre tenere una condotta responsabile per evitare potenziali rischi. La pandemia non è vicina alla fine, ma le prospettive sembrano più promettenti rispetto all’anno scorso e passo dopo passo riusciremo ad uscirne.