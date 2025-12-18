Eurospin questa volta ha battuto senza ombra di dubbio Mediaworld, con quest’offerta ha davvero fatto una sorpresa a tutti i suoi clienti, l’elettrodomestico che tutti vogliono – soprattutto di inverno – a un prezzo davvero stracciato. E’ arrivato il momento di fare acquisti e non lasciarsi scambiare lo strumento che risolve tantissimi problemi.

E’ proprio vero che a “Natale sono tutti più buoni”, lo sa bene Eurospin che non si è fatto cogliere impreparato mettendo in volantino un elettrodomestico utilissimo nella stagione fredda ma funzionale tutto l’anno.

L’elettrodomestico in offerta da Eurospin lo vogliono tutti

Nel volantino natalizio di Eurospin c’è un’offerta davvero imperdibile, una asciugatrice a un prezzo davvero irrisorio. Parliamo di un modello Daya da 8 chili in vendita a soli 319.99 euro, una cifra così bassa che non bisognerebbe pensarci due volte e comprarla subito.

Quest’asciugatrice è dotata di una pompa di calore che garantisce una asciugatura perfetta consumando pochissimo, cosa importante in un periodo in cui le bollette sono sempre più care. Il modello Daya in offerta da Eurospin, inoltre, ha ben 15 programmi tra cui la funzione antipiega che serve ad avere un bucato il meno “stropicciato” possibile. C’è poi la funzione refresh che serve a rinfrescare i capi, così da avere sempre un bucato fresco e profumato.

Il modello Daya, inoltre, ha un display digitale che rende il suo utilizzo davvero semplice e offre la possibilità di monitorare i cicli. Classe energetica E, le misure sono 60x62x85h, dunque è molto compatta e occupa poco spazio. Anche questa caratteristica fondamentale quando si parla di un elettrodomestico da avere in casa. L’asciugatrice è uno di quelli elettrodomestici che non dovrebbe mai mancare in casa, acquistando quella in offerta da Eurospin si potrà finalmente fare il bucato anche quando piove.

Ma questo elettrodomestico non serve solo nelle stagioni fredde, pensiamo al fatto che non tutti hanno un balcone dove poter stendere il bucato, con la conseguenza che ci impiega giorni ad asciugarsi. Con una asciugatrice non sarà più un problema, si avranno sempre vestiti asciutti e puliti senza avere il problema di lavatrici che si cumulano.

L’offerta di Eurospin, dunque, è più che conveniente, risponde alle esigenze di molte persone, offrendo un prodotto che è utilissimo e che spesso ha un costo esoso e per questo non alla portata di tutti. E’ arrivato il momento di fare un regalo a se stessi questo Natale.