Fotoregali.com, regali personalizzati e originali con opzione di spedizione gratis 

Insieme alla semplicità c’è la sicurezza nei pagamenti: i metodi previsti sono PayPal, contrassegno e bonifico bancario. La consegna si realizza anche in 1 giorno e non ci sono spese di spedizione per ordini di almeno 39 euro.

A disposizione dell’acquirente c’è un supporto in chat e telefonico. La personalizzazione del regalo è all’insegna della massima semplicità, anche per quanti non dispongono di particolari competenze in ambito tecnologico: grazie a Fotoregali.com la creazione del prodotto desiderato è un gioco da ragazzi.

Un’intera sezione è stata riservata alle idee regalo, con soluzioni per le diverse ricorrenze, dal battesimo alla Festa del Papà. L’attuale promozione in corso assicura inoltre ai clienti uno sconto del 20% su una selezione di prodotti. Senza contare l’iniziativa “Porta un amico”: 5 euro gratis per il cliente e per gli amici invitati è applicato uno sconto di 10 euro sul primo acquisto.

Della sua proposta fanno parte coperte e cuscini personalizzati, foto puzzle, foto su legno, mosaico in ceramica, peluche con foto, adesivi , portachiavi con foto . Ma anche abbigliamento per uomo, donna e bambino personalizzato, cover per smartphone e tablet.

Sono offerti assistenza in tempo reale, consegna rapida, con spedizione gratuita per ordini di almeno 39 euro, e una produzione interna a cui contribuiscono artigiani specializzati. Tutto questo è Fotoregali.com, l’e-shop per chi desidera regali originali e personalizzati : dalle stampe d’arredo agli accessori casa, dai gadget all’abbigliamento.

