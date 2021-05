I 7 migliori Sex Toysper gli uomini

Se nello scorso capitolo scherzavamo sul fatto che il vibratore fosse diventato il simbolo dell’indipendenza femminile, in fondo, tra le righe di una battuta, stavamo ammettendo una grossa verità. Molte delle battaglia su cui si è basato il movimento femminista – dalla libertà di scegliersi i propri partner alla pornografia passando per la masturbazione- riguardano l’ambito sessuale, un argomento che, nelle sfera femminile (in particolar modo nella nazioni dal retaggio cattolico), è ancora ricco di pregiudizi.

Con i vostri amici non avrete problemi a parlare delle vostre esperienze o della categoria di video zozzi che più vi aggrada, ma sicuramente non avrete mai parlato di sex toys. Già Ovidio menzionava delle statue utilizzate con fini ludici dai romani, i marinai del 1700, tra una sosta tra un porto e l’altra, erano soliti alleviare il mal di mare con dei fantocci dalle sembianze umane. Hitler, addirittura, ordinò la creazione di una serie di bambole ariane da mettere a disposizione delle sue truppe costrette a presenziare il fronte per mesi. Nonostante la loro storia secolare, i sex toys sono forse uno dei pochi tabù sessuali dei maschi odierni, simbolo dell’incapacità virile di procacciarsi una partner. Eppure con i retaggi della pandemia la vendita di articoli per la masturbazione (femminili e maschili) è schizzata alle stelle: i sex toys hanno iniziato a svolgere un ruolo diverso nella vita di molte persone, non a caso, nel più famoso sito di vendite on line sono categorizzati come “cura per la salute delle persona”.

E questa è la nostra selezione.

Ovetto Tenga:

Divenuto un vero e proprio cult nell’ambito della masturbazione maschile, l’ovetto Tenga è piccolo e portatile. E le differenti texture presenti al suo interno offrono sensazione e stimoli diversi ogni volta lo si voglia utilizzare.

Fleshlight:

Un altro must-have dei sex toys maschili. La coppa di masturbazione, anche conosciuta come Fleshlight prendendo il nome dall’omonima azienda che l’ha lanciata sul mercato, è discreta da chiusa, ma, una volta aperta, vi riserverà la sorpresa che più preferite.

Coppa da masturbazione elettrica:

Se il vostro budget è più consistente, o siete semplicemente alla ricerca di esperienze ancora più coinvolgenti, la coppa di masturbazione con diverse modalità vibranti è l’opzione che fa per voi.

Blowjobber:

Se invece alla penetrazione preferita la fellatio, questa è l’omologo della coppa da masturbazione elettrica in versione orale. E le modalità di suzione sono ben 10, per tutti i gusti.

Preservativo vibrante:

Che lo usiate per divertirvi da soli o per rendere il vostro gingillo una specie di pene trasformer, questo articolo è perfetto anche per aggiungere un quid all’esperienza di coppia. Non importano le dimensioni quando tra le gambe hai un vibratore.

Massaggiatore prostatico:

Pensavate ce ne fossimo dimenticati, e invece no. Noi non vi giudichiamo, questa classifica deve rispondere ai gusti di tutti. E poi insomma non mentiamoci, lo dice la scienza, il punto G dell’uomo non risiede nel pene.

Gambe gonfiabili:

Che dire se non che potete utilizzare queste gambe “al naturale” o munirle del vostro sex toys preferito, perché no, vestirle con il modello di collant che più vi aggradata o con delle mutandine di pizzo molto carine. E poi venire arrestati perché nascondevate un corpo nel frigo.

