Lo spazzolino da denti che spazzola un casino

Lanciare un prodotto sul mercato è complicato, oltre ad avere il prodotto devi avere la capacità di comunicarlo e promuoverlo. Il crowdfunding è uno dei mezzi che ci piace di più per il lancio dei nuovi prodotti, perché dà l’idea di un assalto al prodotto, di un fiume di clienti digitali che si ammassano per prendere una cosa che non esiste ancora. Il crowdfunding inoltre toglie un po’ di rischio a chi produce: se la campagna di raccolta fondi non raggiunge gli obiettivi prefissati, nessun cliente perde i soldi, ma se va a buon fine il produttore ha finanziato il proprio progetto e i clienti riceveranno la novità.

Da Hong Kong ci ha contattato Odaycare, un produttore di spazzolini da denti elettrici e ci ha chiesto di recensire il suo nuovo prodotto eSlim, uno spazzolino da denti elegantissimo e velocissimo che è stato appena lanciato su Kickstarter, la piattaforma principe del crowdfunding. E’ disponibile in diversi colori, tutti con finitura metallica (nero, rosso, blu, oro, argento). Ecco alcune foto:

Come si usa uno spazzolino elettrico

Lo spazzolino elettrico si usa come uno spazzolino normale, solo che invece di muoverlo in maniera forsennata si può andare con calma, bisogna fare un po’ di pressione e passarlo su ogni dente, si deve lasciare che il motorino elettrico muova le setole al posto tuo. Nelle istruzioni dello spazzolino è scritto di suddividere la bocca in 4 zone e per ognuna di esse stai 10 secondi all’esterno, 10 secondi all’interno e 10 secondi sulla zona di masticazione. Alla fine servono 2 minuti per lavarsi i denti (con lo spazzolino manuale il dentista dice di stare 3 minuti).

Spazzolino elettrico è supersonico

Rispetto agli altri spazzolini elettrici, quello di Odaycare fa 27.000 vibrazioni al minuto. Passando dallo spazzolino normale a quello elettrico si ha la sensazione di avere una bocca più pulita e di avere le gengive meno infiammate. Succede così perché lo spazzolino elettrico ha le setole più morbide e la sua pulizia si basa sulla frequenza, non sul vigore che ci mettiamo. Se si spazzola manualmente si fanno circa 120 spazzolate al minuto, con questo spazzolino se ne fanno 27.000, per questo lo descrivono come sonico, perché va ad una velocità supersonica, ma non centra nulla con gli ultrasuoni (vi sono dei dispositivi ad ultrasuoni per pulire i denti, ma questo non lo è).

Le altre caratteristiche del prodotto sono tutte ben descritte nel video della campagna di crowdfunding: una grande attenzione per il design elegante (sembra rivolto principalmente ad un pubblico femminile); dimesioni ridotte, slim vuol dire magro, e infatti il manico è poco più grosso di uno spazzolino normale (ma la spazzola come si vede nelle foto della gallery è assai più piccola) e poco rumoroso.

Lo spazzolino eSlim di Odaycare alla prova

Ho usato lo spazzolino per una settimana e son contento, forse è riuscito a convertirmi allo spazzolino elettrico. Delle tre modalità disponibili Massage, Cleaning e White, son finito per utilizzare sempre la Cleaning, perché in questa modalità lo spazzolino fa una micropausa ogni 30 secondi aiutandoti a stare il tempo giusto per ogni porzione di bocca. Il modo White varia la frequenza dandoti l’idea di pulire più a fondo, ma forse è solo un’idea. La scelta della modalità tuttavia non è chiarissima, soprattutto all’inizio, ma lo spazzolino memorizza la modalità usata e riparte sempre con quella scelta.

Se tocchi per sbaglio i denti con la parte dura dello spazzolino sentirai un fastidioso solletico e con un po’ di pratica si impara ad evitare gli urti tra denti e manico.

In tutto il tempo del test non ho dovuto mai ricaricare lo spazzolino (nel caso, si fa con un normale cavo micro usb, come quello dei cellulari), infine è davvero pratico e sottile, quindi è perfetto per andare in vacanza o da tenere in borsa.

Il prezzo? circa 30 Euro durante la campagna di crowdfunding.

