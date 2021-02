Per San Valentino scegliamo i profumi in duetto:  Per Lui e Per Lei

Uno degli attributi obbligatori di questo giorno è una carta fatta a forma di cuore, in cui è scritto un messaggio d’amore. C’è una versione che questa tradizione trae origine da una nota che il Duca d’Orleans, imprigionato dal re nella Torre, inviò a sua moglie. Alcune delle opzioni più popolari sono fiori, cena in un ristorante, gioielli, orologi o portafogli eleganti. Ebbene, la ciliegina sulla torta è una soluzione universale che soddisferà l’amante più esigente del romanticismo, indipendentemente dalla sua età e sesso. Inoltre, la fine dell’inverno è un motivo per trovare un profumo interessante ed elegante che darà la sensazione della primavera in arrivo.

Alla vigilia di San Valentino, vogliamo che due fragranze raccontino la stessa storia, la perfetta somiglianza delle bottiglie, la bella combinazione di colori e forme – è ora di scegliere!

Aqua Kenzo Pour Homme Neo Edition e Femme Neo Edition di Kenzo

Composizioni espressive, eleganti e memorabili create nel 2018 troveranno sicuramente il loro posto nella prossima stagione Inverno-Primavera 2021. L’istanza lascia un leggero profumo fougère con sfumature d’acqua sulla pelle, mentre profuma di frutta, fiori e vaniglia. .. Le bottiglie di questi profumi di Kenzo https://makeup.it/brand/24729/ sono un tuffo nel mondo immaginario dell’artista giapponese Hokusai, raffigurato nel dipinto “The Great Wave off Kanagawa”.

For Him & For Her di Narciso Rodriguez

La perfetta combinazione di tenerezza e passione, distacco e attrazione … Questa coppia unica di fragranze è una prova diretta dell’importanza dei sentimenti forti in una relazione. E se ancora non hai confessato il tuo amore a qualcuno che ti è vicino, allora è tempo di farlo in un modo speciale. Le composizioni For Him e For Her sono incomplete l’una senza l’altra. A un livello ultraterreno, rafforzeranno la tua comprensione reciproca e, possibilmente, ti spingeranno a un nuovo passo, che ti unirà finalmente e irrevocabilmente in un tutt’uno.

Foto prodotto Narciso Rodriguez

Guilty Absolute Pour Homme & Femme di Gucci

La versione maschile di Gucci Guilty è una vera incarnazione di determinazione, fiducia in se stessi, leadership e assoluta libertà di espressione. Pour Femme è una coppia degna. La fragranza gioca per lei con sfumature fruttato-cipriate profonde, maestose e costose. Le bottiglie rigorose si differenziano per il colore: lui “vestito” con un abito classico all’ombra di sigari, cognac e interni di un’auto in pelle chic; lei – con un abito viola e rosa che incarna la sua natura ostinata.

In Love with You & Stronger With You Intensely di Emporio Armani

In Love With You & Stronger With You Intensely ─ nuovi articoli della collezione di profumi Emporio Armani, pensati per i giovani il cui cuore batte all’unisono.

La composizione femminile ha assorbito note luminose di frutti di bosco e rose, esaltate dall’amarezza dell’assenzio. La fragranza maschile Stronger With You Intensely inizia con note di viola e spezie, prosegue con accenti dolci di cannella e caramello, e sfuma sulla pelle con accordi di camoscio, vaniglia e ambra.

La Femme e L’Homme di Prada

La quintessenza di femminile e maschile in questo duo profumato è quanto di meglio sia mai accaduto nella storia di Prada.

La composizione femminile è l’incarnazione della sensualità, che incorpora il profumo dei fiori di frangipane, note di iris, tuberosa, ylang-ylang, vetiver, vaniglia, cera d’api e spezie. Il profumo maschile è aperto dagli ingredienti tradizionali Prada: iris e ambra. Sono completati da accordi di geranio e patchouli.