Trasforma tuo figlio in un mocio con la tutina Baby Mop

Non abbiamo dubbi, il regalo perfetto da fare a tutti quegli amici o parenti con dei figli piccoli, si chiama Baby Mop, una tutina molto particolare che risolve uno dei problemi esistenziali dei neo genitori.

Da una generazione cresciuta con i rimproveri delle proprie madri (togliti le scarpe, non andare per terra, non andare a piedi nudi…) arriva un’idea assolutamente geniale per quel periodo dell’infanzia in cui i bambini iniziano a gattonare.

Totalmente inarrestabili, il pavimento è, in quei primi sgambettamenti fuori controllo, totalmente dei più piccoli e i genitori non possono fare altro che mettere loro a disposizione tutta la libertà di movimento necessaria all’interno di un ambiente sicuro e pulito.

BABY MOP

Serve però considerare il fatto che gattonando ovunque per la casa, insieme all’apprendimento di un nuovo tipo di motricità, il bambino acquisirà anche peli, polvere ed eventuale sporco, pure quando il pavimento è appena stato lavato (secondo una forza inspiegabile per cui l’attrazione bambino-sporco è più forte di quella calamita-ferro).

Ma quindi, che tipo di soluzione può essere una tutina per bambini?

Semplice: attraverso delle setole in micro-fibra applicate nella parte anteriore della tutina, gattonando e strisciando per terra, il bambino si trasformerà in una specie di panno per pulire e lucidare il pavimento.

Superata l’incertezza iniziale per la strana idea, impossibile non riconoscergli una certa dose di genialità e ilarità per quello che può diventare davvero un regalo perfetto.

BABY MOP su Amazon

L’idea è giapponese, ma è stata sviluppata da un sito americano che, al “modico” prezzo di 40 dollari, insieme al prodotto, offre 5 motivi per fare l’acquisto:

Insegna da subito al tuo bambino l’etica del lavoro. Il tuo bambino imparerà a non far cadere il cibo o sporcare il pavimento Il tuo bambino farà un piacevole allenamento. Bruciando energia e tonificando i muscoli, dormirà meglio! Non dovendo pulire il pavimento, risparmierai tempo che potrai trascorrere col tuo piccolo facendo ciò che più vi piace. Risparmierai sui costi delle pulizie di casa.

Morbide e confortevoli (come si legge sul sito), le tutine sono realizzate con un materiale ultra assorbente e appositamente progettato proprio come un mocio per pulire e lucidare il pavimento.

Assurde o geniali, queste tutine secondo noi sono un regalo da considerare per la loro simpatica particolarità!

Mamme e papà, cosa ne pensate? Due piccioni con una fava o un’idea impensabile nella sua realizzazione?

Di seguito, il link dove potete trovare queste buffe tutine per bambini.

COMPRA | AMAZON