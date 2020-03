Fumetti gratis o a prezzo scontato per la quarantena

Non basta una quarantena per leggere tutti i libri, guardare tutti i film, tutte le serie, visitare tutti i musei, ascoltare tutti i podcast e gli audiolibri che si trovano online gratuitamente in questo periodo in cui l’unica cosa che dobbiamo fare è rimanere a casa. L’offerta è davvero infinita e il rischio è di mettere troppe cose in ballo e non riuscire a godersene mezza come si deve.

Per circoscrivere la nostra attenzione a una delle tante nobili iniziative di questo periodo, parliamo di fumetti e graphic novel, un mondo cui non tutti sono avvezzi ma che nasconde un mercato davvero florido e dinamico, popolato da consumatori fedeli e tanti tanti tanti appassionati. Magari, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrarci anche tu, nel favoloso mondo dei fumetti.

Ecco l’elenco delle iniziative:

Image Comics, casa editrice di fumetti statunitense che si contende il terzo posto dietro la Marvel Comics e la DC Comisc, ha reso disponibili gratis online 133 numeri delle proprie serie più famose, dai classici alle novità, come Savage Dragon, Spawn, Witchblade, Olympia, Heart Attack, Undiscovered Country, Criminal e Chew. Tra i bestseller: Saga e The Walking Dead.

Bao Publishing, la celebre casa editrice di fumetti italiana fondata a Milano nel 2009, casa per i migliori fumettisti italiani, ha messo a disposizione una serie di fumetti digitali al prezzo di 1,99 euro su tutti gli store.

Coconino, del gruppo Fandango e fondata a Bologna nel 2000, permette la lettura dei suoi fumetti tramite il portale Issuu.

Edizioni Npe ha condiviso online due numeri gratuiti della rivista Scuola di fumetto. Shockdom, casa editrice che pubblica fra le altre le opere di Sio, ha reso gratuiti fino al 3 aprile numerosi titoli del proprio catalogo sull’app Yep Comics!

ReNoir Comics dal 9 marzo carica ogni lunedì e giovedì sul proprio profilo Issuu un nuovo titolo gratuito. Nerdcore, regala la graphic novel Asso e, assieme a Editoriale Cosmo, il fumetto Garret: Ucciderò ancora Billy The Kid di Riccardo Burchielli, Werther Dell’Edera e Cristiano Cucina.

Infine, ciliegina sulla torta, da questa settimana, Feltrinelli Comics ha annunciato che pubblicherà gratuitamente ogni martedì sul proprio sito ufficiale alcuni fumetti del proprio catalogo. I titoli potranno essere scaricati gratuitamente anche sullo store di Kobo. Feltrinelli Comics regala:

Dal 17 al 24 marzo:

Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne, di Tito Faraci e Sio

La fine della ragione, di Roberto Recchioni

Dal 24 al 30 marzo:

…e noi dove eravamo?, di Silvia Ziche

Zlatan. Un viaggio dove comincia il mito, di Paolo Castaldi

Dal 31 marzo al 6 aprile:

A Panda piace… questo nuovo libro qui, di Giacomo Bevilacqua

Il timido Anticristo di Daniele Fabbri, Stefano Antonucci e Boscarol

(Fonti di riferimento: fumettologica; Wired)