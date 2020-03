Scarica gratuitamente La Bella Nostalgia, il libro dei ricordi pop degli anni ’80 e ’90 in Italia

In questi tempi difficile, fare qualche risata e arrivare a commuoversi per un passato che oggi sembra preistoria é molto facile. In accordo con l’autore e gli editori, abbiamo deciso di regalarvi l’ebook per Kindle e Kobo di La Bella Nostalgia, il primo libro di Simone Stefanini arrivato recentemente alla terza edizione, per allietarvi in queste lunghe giornate di quarantena.

La Bella Nostalgia è il titolo del primo libro di Simone Stefanini, tutto dedicato alla cultura pop degli anni ’80 e ’90 in Italia. Una riflessione tragicomica sulla retromania nel nostro paese, una macchina del tempo a metà tra la DeLorean di Ritorno al Futuro e la Bianchina di Fantozzi che analizza i motivi per i quali, alla fine degli anni ’10, siamo diventati tutti nostalgici di epoche spesso neanche vissute.

Alcuni capitoli (per l’occasione riveduti e corretti) li avevate già letti sulle pagine di Dailybest, altri sono del tutto inediti e insieme vanno a creare un romanzo di formazione che parla di musica, film, telefilm, libri, programmi tv, mode, orrori, porno e tendenze di quei decenni contrapposti, per capire noi stessi e il background dal quale proveniamo.

Rocky, Colpo Grosso, He Man, i Bee Hive, I Goonies, Vasco, John Hughes, Notte Horror, I ragazzi della Terza C, Non è la Rai, Dawson’s Creek, Twin Peaks, il Karaoke, il grunge, il Festivalbar, Il Ciclone, Jack Frusciante, Sarabanda, Scrubs (è dei 2000, ma chi l’ha detto che i ’90 si fermino al ’99?) e tutto quello che sta nel mezzo, senza paura di andare fuori tema.

Due decenni totalmente opposti: dagli invincibili e sfavillanti anni ’80 in cui tutto era permesso, i soldi giravano e i messaggi erano arroganti, sessisti, razzisti e tutto quello che finisce con -isti, sempre votati alla vittoria, agli anni ’90 e ai primi 2000, il recente periodo buio, l’inizio della crisi e l’esplosione del disagio giovanile.

La Bella Nostalgia è il percorso di formazione di un adolescente di provincia prima dei social, che fa slalom tra i bulli e sogna invano le pupe, mentre viene bombardato dal fuoco amico (fino a un certo punto) della tv commerciale, coi suoi jingle che non ti si staccano più dal cervello, neanche dopo 30 anni.

In quest’epoca piuttosto oscura, al compimento del trentesimo anno d’età (spesso anche prima) sembra di ereditare di default la retromania, la rivalutazione della gioventù. Questo libro serve proprio come guida per non perdersi tra i ricordi, per tributare il giusto omaggio a ciò che continua a valere e nascondere in cantina quello che non serve più.

Simone Stefanini è editor di Dailybest.it e redattore di Rockit.it, ha insegnato allo IED di Milano, ha scritto per GQ Italia e Real Time, nel tempo libero fa il musicista e il dj. È il suo primo libro. Copertina di Chiara Dal Maso, ritratto dell’autore di Nova.

Edizione cartacea – Dailybest Shop | Amazon

La Bella Nostalgia è anche una playlist su Spotify, per accompagnare la lettura alle canzoni.