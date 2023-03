Gli Strati: la dramacommedia della vita

Pénélope Bagieu torna con Gli Strati per Bao Publishing e fa di nuovo centro.

Una vignetta de Gli Strati

Leggere Gli Strati di Pénélope Bagieu, pubblicato sempre da Bao Publishing come il volumone di Indomite, non solo è un consiglio che vi faccio come appassionato di fumetti ma, diciamo così, come rappresentante della specie sapiens sapiens. Già perché l’autrice francese, attraverso il suo stile peculiare, che mescola un disegno quasi fanciullesco unito a tematiche alle volte molto drammatiche, a tratteggiare alla grende una vita, anzi la vita, la sua vita nel particolare.

La testatina de Gli Strati

Attraverso una narrazione che procede per episodi, più o meno salienti, della sua vita, andiamo alla scoperta del fumetto che, giustappunto, la compongono: come delle specie di donne&uomini “cipolla” pian piano che andiamo avanti nel corso del tempo andiamo a spogliarci, via via, di questi strati, per presentarci, nella migliore delle prospettive, il più possibile autentici alla fine dei nostri giorni.

Il volume de Gli Strati

Attenzione se state pensando ad un fumetto particolarmente pesante o triste vi state sbagliando: nonostante vi siano, senza ombra di dubbio, momenti anche tanto drammatici ma si ride e si prova fortissima empatia per questa protagonista così poco “letteraria” e così tanto autentica e, eccoci, umana. Pagine che trasudano di vita, di errori, di odi, di momenti belli, di momenti pessimi, di gatti a cui vogliamo tanto bene e di attimi eterni in cui ci ritroviamo a salutare i nostri cari. Quanto è potente, a volte, il fumetto, quando si mette a raccontare storie “stra”normali come è quella contenuta ne Gli Strati. Una vera e propria “drama”commedia umana.