L’edicola che non c’è: le riviste controculturali milanesi dal 1960 al 2019

Agenzia X e Moicana propongono l’apertura dell’Edicola che non c’è nei giorni di Book City 2019, il 15-16-17 novembre, con l’obiettivo di portare un contributo all’immaginario culturale milanese mettendo a disposizione le pubblicazioni (riviste, giornali, fanzine, punkzine…), del composito microcosmo della cultura alternativa nel suo svolgersi storico, e la creazione di un archivio online contenente tutti la documentazione della mostra.

L’edicola che non c’è consentirà la consultazione del caleidoscopico materiale autoprodotto dai movimenti della controcultura milanese a partire dagli anni sessanta fino a oggi. Il luogo dell’allestimento di questa edicola è situato nella “galleria degli artigiani”, il tunnel della metropolitana milanese MM1, tra la stazione di Cordusio e quella di Duomo, proprio dove nacque, nel 1966, la redazione informale della prima rivista underground: Mondo beat.

L’archivio online. Importante: tutto il materiale esposto e raccolto sarà digitalizzato e reso fruibile gratuitamente online. Un archivio che permetterà la connessione tra memoria e realtà, creando quel filo rosso che contribuirà a sviluppare le controculture a venire.

Progettata e allestita dall’artista JOYKIX , arricchita da grafiche, manifesti e supporti video, L’edicola che non c’è si articola come spazio dinamico che propone eventi di varia natura: dalle presentazioni di libri, reading e performance. Il logo e le grafiche di L’edicola che non c’è sono di Davide Baroni.

Per sovvenzionare il progetto però serve il vostro aiuto: sul sito di Produzioni dal Basso c’è un crowdfunding con le seguenti ricompense, per arrivare all’obiettivo di 5000 €:

10 euro: versando 10 euro hai diritto a una copia del libro “Università della strada. Mezzo secolo di controculture a Milano”, pubblicato da Agenzia X, che ti verrà spedito a casa o potrai ritirarlo durante i giorni della manifestazione.

25 euro: versando 25 euro hai diritto a: una copia di “Università della strada” + la bellissima maglietta o shopper con il logo della manifestazione, che ti verranno spediti a casa o potrai ritirare durante i giorni della manifestazione.

40 euro: versando 40 euro hai il diritto a: una copia di “Università della strada” + la bellissima maglietta o shopper con il logo della manifestazione + un libro di Agenzia X a scelta dal catalogo, che ti verranno spediti a casa o potrai ritirare durante i giorni della manifestazione.

100 euro: versando 100 euro hai diritto a: una copia di “Università della strada” + la bellissima maglietta con il logo della manifestazione + 5 libri di Agenzia X a scelta dal catalogo, che ti verranno spediti a casa o potrai ritirare durante i giorni della manifestazione.

500 euro: versando 500 euro hai diritto a: una copia di “Università della strada” + la maglietta + shopper + 10 libri dal catalogo di Agenzia X (che potrai ritirare durante i giorni della manifestazione) + l’abbonamento di tutte le uscite editoriali del 2020, che ti verranno spedite a casa.

Grazie al vostro aiuto sarà possibile sfogliare i numeri di Mondo Beat, Pianeta Fresco, Insekten Sekte, prime riviste underground degli anni sessanta, per passare ai settanta, con le pagine libertarie di Re Nudo e L’erba Voglio, con le creazioni psichedeliche di Get Ready, Hit, Puzz, Un’ambigua utopia e con gli articoli politici di Viola e Rosso. Nel settore degli anni ottanta si troveranno FAME, Amen, TVOR e tutte le punkzine del Virus, arrivando agli novanta con Fikafutura, Klinnamen al cyberpunk di Decoder e Hard Times; poi di lettura in lettura si giunge agli anni duemila con Towanda!, SpeedDemon, SpeakOut, il Buco, per concludere con le testate dell’ultimo decennio con MilanoX, Strumenti critici eAntitempo: la produzione a stampa alternativa milanese ritrova il suo spazio storico e il suo contesto culturale per proporsi all’attenzione dei lettori di oggi.

