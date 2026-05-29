Perché la città che il turista attraversa in tre giorni e quella che un romano cerca di mettere in fila per una vita intera quasi non si incontrano mai. Sul portale di Turismo Roma c’è un itinerario bibliografico piccolo ma centrato, con un pregio raro: i libri non fanno da cornice colta alla visita, diventano invece un modo concreto per orientarsi in una capitale che cambia faccia a ogni quartiere, a ogni epoca, perfino a seconda di chi la racconta. Ne viene fuori una mappa molto italiana, solo all’apparenza disordinata, dove il Grand Tour convive con le borgate e con l’impero.

Da Goethe a Stendhal: i viaggiatori stranieri che hanno raccontato una città amata e contestata

Se si parte da fuori, i primi nomi sono quasi obbligati: Goethe con Viaggio in Italia e Stendhal con le Passeggiate Romane. Due stranieri, due osservatori rapiti da Roma, ma mai ciechi. Nei loro libri la città è già quella che conosciamo ancora oggi: seduce e irrita, offre una bellezza enorme ma anche difetti evidenti, lentezze, contraddizioni, quella sua abitudine a vivere di sé stessa. Ecco perché reggono ancora. Non sono libri da cartolina, ma pagine in cui la capitale viene osservata mentre respira, con l’entusiasmo di chi la scopre e il fastidio di chi capisce subito una cosa: Roma non si lascia possedere facilmente. Anche per questo, a distanza di secoli, restano una porta d’ingresso solida per chi arriva in città e prova a capirla senza fermarsi ai monumenti.

Gadda, Pasolini e Lodoli: tre mappe letterarie per leggere la Roma del Novecento e delle periferie

Con il Novecento, Roma smette di essere soltanto un palcoscenico e diventa un corpo nervoso, irrequieto. Carlo Emilio Gadda, con Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, mette in scena una città piccolo borghese, ambigua, piena di voci, di attriti, di mondi sociali che si sfiorano e si scontrano. Non è un libro facile, ed è giusto dirlo. Ma pochi come lui riescono a restituire il caos morale e linguistico della capitale. Pier Paolo Pasolini, con Ragazzi di vita, sposta lo sguardo nelle borgate, dove la crescita della città corre più in fretta della vita di chi ci abita, cancella quello che c’era prima e non lascia in mano un futuro vero.

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È lì che Roma smette di essere solo centro storico e diventa anche margine, fame, sopravvivenza. Marco Lodoli, con Isole, fa un passo diverso, forse il più romano di tutti: non spiega la città, la attraversa. La sua è una guida storta, sentimentale, da passanti più che da visitatori. E per chi a Roma ci vive ogni giorno, forse è proprio questa la chiave più sincera.

Angela, Augias e Manfredi: la capitale segreta tra divulgazione storica, archeologia e romanzo

Sul fronte della storia, il percorso si allarga e cambia tono. Alberto Angela, con Una giornata nell’antica Roma, riporta il lettore dentro la città imperiale senza farne una lezione: mostra le strade, le case, il Colosseo, il rumore umano che sta dietro rovine che oggi spesso si guardano di corsa. Corrado Augias, ne I segreti di Roma, lavora invece sul secondo livello della capitale, quello dei luoghi noti che nascondono storie meno note, personaggi, deviazioni, dettagli utili a capire perché Roma continui a generare racconto anche quando sembra sempre uguale. Valerio Massimo Manfredi, con S.P.Q.R., porta questa materia nel romanzo storico e rimette in fila il lungo dominio di Roma sul mondo, ricordando che qui il passato non passa mai del tutto: resta attaccato ai quartieri, ai nomi delle strade, perfino al modo in cui la città si mette in scena. Ed è probabilmente questo il punto: Roma si visita molto, ma si decifra sempre soltanto a metà.