Turtle e Nova: la space-opera da non perdere

Con Turtle e Nova di Daniele Turturici e Axel Novelli hanno realizzato un webtoon “con i fiocchi”, uscito ora anche per Edizioni BD.

www.ibs.it La copertina del primo volume di Turtle e Nova

Entrare nel mondo di Turtle e Nova e come iniziare un lungo viaggio in un universo fatto di ultrapop, colori saturissimi e rimandi all’epopee che vanno da Star Wars e arrivano a Dragon Ball e oltre. Non voglio esagerare, troppo, parlandovi di un webtoon (originale Tacotoon) uscito da poco per Edizioni BD in un bel bellissimo volumetto, ma almeno a mio avviso siamo davanti a qualcosa di importante. Di importante almeno per tre ragiono. La prima, se volete banale, è che questo è un fumetto non solo splendido da leggere ma che anche in tempo zero ti immerge in un mondo di cui “vorresti saperne e averne sempre di più”. E non è un caso che durante il panel organizzata dalla stessa Edizioni BD & J-Pop con tutta il roster delle loro giovani fumettiste e fumettisti (a mio parere uno degli eventi più interessanti dell’intera fiera meneghina) Daniele Turturici abbia più volte ricordato la volontà di espandere il mondo di Monad, perché anche gli autori ne sono rimasti ammaliati. E come si fa a non rimanere incantati di fronte a una specie di versione “city-pop” di Star Wars, con razze, tipologie e personalità di alieni che hanno le fattezze di gatti, volpi e scimmie antropomorfe? Anche gli stessi protagonisti, Turtle e Nova appunto, sono contraddistinti da due caratteri perfettamente coincidenti nella loro opposizione: tanto Turtle, apparentemente, è duro e disincantato dalla vita, quanto Nova sembra essere ingenuo e perso nel gran mondo della città. In realtà i due avranno lati e sfumature profondissime, così come sono profondi anche le regole di Monad: un mondo fatto di imperi, stati vassalli, popoli nelle riserve e contrabbandieri assetati di sangue.

Ma si parlava di tre motivi giusto? Beh il secondo è abbastanza interessante: questo non è solo un fumetto, o comunque un webtoon, ma un vero e proprio progetto multimediale dato che coinvolge nel suo esporsi al pubblico anche un canale discord, dedicato appunto alle curiosità su “Nova&dintorni” e una serie di podcast e contenuti più o meno social che non fanno altro che arricchire l’immaginario e rendere sempre presenti i personaggi e le ambientazioni del titolo. In ultima analisi Turtle e Nova è un fumetto incredibile, a mio parere, perché dimostra come ormai l’Italia sia abbastanza matura, o comunque sufficientemente smaliziata, per vedere sorgere in maniera autonoma progetti di questo tipo. Progetti perfetti anche per l’estero, che un domani veramente potrebbero essere distribuiti in Francia, negli Stati Uniti e, perché no, pure in Corea e Giappone. Questo grazie a un intreccio narrativo di primo ordine, a dei personaggi immediatamente memorabili e a un tratto unico nel suo genere, pur se debitorio di Akira Toriyama e di tanti videogiochi, soprattutto di ruolo. Gioco, azione e sentimento: la regola, immortale, perfetta per leggere di gusto. E leggere bene, in compagnia di Turtle e Nova.