Una fiaba a…mortale fine: E alla fine muoiono di Lou Lubie

E alla fine muoiono di Lou Lubie pubblicato da Bao Publishing è un eccezionale testo di (ri)scrittura e riflessione sul mondo delle fiabe.

Siete pronti a ridere di gusto con E alla fine muoiono

Vi confesso che al termine della lettura di E alla fine muoiono di Lou Lubie, appena pubblicato da Bao Publishing in un bellissimo volume, mi sono davvero dispiaciuto e non perché fosse stata una lettura insoddisfacente ma, anzi, tutto il contrario. Già perché il (meta)libro di Lou Lubie è un ottimo esempio di come, oggigiorno, tutta una schiera di nuove autrici e autori, tramite linguaggi anche altro rispetto al saggio, sanno perfettamente ragionare su tematiche di critica letteraria e teoria della letteratura in un modo unico, fresco e davvero molto stimolante. Il volume che abbiamo di fronte, infatti, si potrebbe definire, benissimo, come un saggio a fumetti in cui l’autrice decostruisce il concetto e la tradizione, scritta e orale, di fiaba per attualizzarne i contenuti, i temi e le specificità.

E alla fine muoiono è un magnifico volume

Lo fa attraverso non un piglio iconoclasta o “contraria per il gusto di esserlo” bensì guidata da una schietta e genuina curiosità. La citazione delle “vere” origini di fiabe molto famose come ad esempio Cappuccetto Rosso, per di più presentate nelle plurime varianti ora di Perrault, ora dei Fratelli Grimm ora, perché no, del “nostro” Basile mette, ancora una volta di più, in luce non solo la natura squisitamente dark se non proprio horror dei nostri “racconti dell’infanzia” ma pone anche l’attenzione sulle diverse riscritture che hanno portato, nel corso dei secoli, a prediligere, ad esempio, ora l’elemento della famiglia ora quello della fedeltà, hanno visto in un certo momento protagonisti dei nobili, poi perfino dei re e poi ancora dei popolani. Oltre che Paese che vai fiaba che trovi anche periodo storico che vai, fiaba che trovi, verrebbe da dire!

L’umorismo di E alla fine muoiono

Intendiamoci: E alla fine muoiono non è, per nulla al mondo, un volume pesante! Lou Lubie è abilissima a rendere tutto divertente ma non superficiale, con una verve umoristica che ho gradito assai perché l’ho trovata il viatico perfetto per una lettura fresca e naturale. Per farvi un esempio magari in un passaggio si citano determinati esperti o studiosi, nomi che si studiano all’università e poi, subito dopo, senza soluzione di continuità si fa una battuta talmente divertente che, ne sono sicuro, più di una volta mi è capitato di ridere da solo come un cretinetti in metropolitana mentre tornavo dal lavoro.

E alla fine muoiono: istruzioni per l’uso

Ecco, ora ho finalmente trovato la definizione, a mio avviso migliore, per questo libro. E alla fine muoiono è un ottimo compagno di viaggio per percorsi ora brevi ora lunghi, che vi farà divertire, riflettere e vi farà osservare fiabe come La Sirenetta con occhi molto più consapevoli di prima ma non per questo meno desideri di carpire la magia di queste immortali storie.