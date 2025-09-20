Nei mesi scorsi sul web si era diffusa un’indiscrezione clamorosa: Discovery sarebbe stata pronta a strappare alla Rai i diritti per il Festival di Sanremo 2026, mettendo così in discussione la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Una notizia che aveva fatto molto rumore, alimentando voci di un possibile ritorno di Amadeus alla guida del Festival più amato dagli italiani.

La realtà, però, è ben diversa.

La voce che circolava: “Conti fuori dal Festival”

Secondo quanto riportato da alcuni siti, il colosso americano Discovery, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza in Italia, avrebbe avuto l’intenzione di partecipare alla gara per acquisire i diritti televisivi del Festival di Sanremo. Se lo scenario si fosse concretizzato, l’edizione 2026 non sarebbe andata in onda su Rai 1 e, di conseguenza, Carlo Conti non sarebbe stato confermato alla conduzione.

Si parlava addirittura di un ritorno in scena di Amadeus, appena passato a Discovery, come direttore artistico e conduttore del Festival in caso di “cambio di rete”.

Perché si trattava solo di una fake news

Con il passare delle settimane è stato chiaro che si trattava soltanto di un’ipotesi priva di fondamento. Discovery, interpellata, non ha mai confermato ufficialmente l’intenzione di partecipare a una gara per acquisire i diritti di Sanremo, limitandosi a definire “interessante” il potenziale valore commerciale del Festival. Nessuna trattativa, dunque, nessun piano concreto per strappare la kermesse alla Rai.

Anche sul fronte Rai non c’è mai stato alcun dubbio: il Festival di Sanremo resta una delle punte di diamante dell’offerta della tv di Stato, che non ha alcuna intenzione di cederne i diritti.

Sanremo resta in Rai, Conti resta al timone

Alla luce di tutto questo, l’indiscrezione su un presunto “addio” di Carlo Conti alla guida del Festival non era altro che una fake news, alimentata dal clamore del passaggio di Amadeus a Discovery e da speculazioni giornalistiche. La realtà è che Sanremo 2026 si svolgerà regolarmente su Rai 1 e vedrà Carlo Conti confermato nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, proprio come annunciato già mesi fa. Nessun colpo di scena, quindi: la Rai mantiene la sua tradizione e il pubblico ritroverà al Teatro Ariston il volto rassicurante e amato di Conti.