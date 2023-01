Dina di The Last of Us Part II fa musica elettronica fighissima

Nel giorno della premiere mondiale di The Last of Us, mi sono messo ad ascoltare la canzone di “Dina” di TLoU Part II.

Protagonista di The Last of Us Part II, Cascina Caradonna è una grande appassionata di musica

Nel giorno dell’uscita mondiale della serie su The Last of Us, ho scoperto che Cascina Caradonna, “Dina” in The Last of Us Part II non solo è una grande appassionata di musica (come si può comprendere dal suo canale YouTube) ma anche realizzato, proprio in questi giorni una canzone fighissima, con il nom de plume di Enter Sceptre: il pezzo si intitola Majesty è un ascolto che vi consiglio.

In questo pezzo bene si rintracciano gli ascolti di Cascina Caradonna, soprattutto dal punto di vista della musica elettronica e dell’indie-rock di inizio anni Duemila, con gli Strokes in testa. Insomma la protagonista di uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni che, proprio nei giorni in cui questo titolo diventa una serie tv, lancia una canzone è, senza ombra di dubbio, una gran bella storia.

Sul suo canale YouTube, Caradonna ha raccontato con dovizia di particolari il making of di questo pezzo, apparendo veramente molto convinta in quanto ha fatto. Al netto apprezziate o meno queste sonorità pare evidente come l’attrice creda fortemente in quanto realizzato e nonostante non possiamo sapere se sia o meno l’inizio di una carriera nel mondo della musica la bontà dell’operazione pare essere evidenti. Come tutti, anche io non vedo francamente l’ora, terminata la giornata lavorativa, di tuffarmi nella visione della serie su Joel e Ellie ma, intanto, magari in pausa pranzo, so cosa ascoltare: “Majesty” è un pezzo intrigante, con una sonorità contemporanea e emana un grande fascino. Ogni riferimento a Cascina Caradonna è, ovviamente, voluto.