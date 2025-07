Compositore, arrangiatore e produttore discografico, Valli ha lasciato un’impronta indelebile collaborando con i più grandi nomi della musica leggera italiana, da Eros Ramazzotti a Laura Pausini, da Gianni Morandi a Vasco Rossi.

Celso Valli, il maestro degli arrangiamenti e produttore di successo

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Celso Valli si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini” della sua città natale. La sua carriera è iniziata come tastierista e componente di una jazz band, ma è stato dagli anni Ottanta che il suo talento si è imposto a livello nazionale e internazionale.

Valli ha collaborato con artisti di calibro come Mina, Raf, Matia Bazar, Claudio Baglioni, Giorgia, Andrea Bocelli, Il Volo, Renato Zero e Jovanotti. È stato autore degli arrangiamenti originali che hanno caratterizzato molte delle hit più celebri della musica italiana. Il suo lavoro ha contribuito a definire il sound di numerosi album di successo e performance indimenticabili.

Inoltre, Celso Valli ha avuto un ruolo importante come direttore d’orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, evento di punta della musica italiana, partecipando per l’ultima volta nel 2023 al fianco di Ultimo ed Eros Ramazzotti, consolidando il suo ruolo di maestro e innovatore.

L’affetto e il ricordo degli artisti: addio a un gigante della musica italiana

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Eros Ramazzotti con un commovente post sui social: “Celso, mi mancherai maestro”, scrive l’artista in una story di Instagram, definendo Valli “un altro gigante che ci lascia”.

Anche Vasco Rossi ha voluto ricordare pubblicamente l’amico e collaboratore, sottolineando con emozione: “Viva Celso Valli. Con quella sua eleganza… Quella sua raffinatezza… e pur sanguigno! Un genio assoluto… Mi mancherai moltissimo… Mi manchi già”. Vasco ha voluto evidenziare il ruolo di Valli come curatore degli arrangiamenti delle sue ballate più celebri, tra cui “Senza parole”, “Sally” e “Un senso”. Ha inoltre ricordato la trasformazione delle sue canzoni in musica classica per uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano, un momento straordinario che testimonia la versatilità e la profondità artistica di Valli.

Laura Pausini ha espresso il suo dolore ricordando il lungo percorso artistico condiviso: “Celso Valli mi ha accompagnata con il suo talento di musicista e produttore per molti anni. Avete ascoltato tantissime mie canzoni arrangiate e suonate da lui, alcune delle quali sono diventate colonne sonore della vostra e della mia vita”. Pausini ha sottolineato come la musica e il ricordo di Valli resteranno per sempre con lei, associati alla sua città natale e all’anima della musica italiana.

Anche Gianni Morandi ha voluto rendere omaggio a Valli definendolo “un grande musicista, uno straordinario arrangiatore, un autore, un direttore d’orchestra, un vero artista”, esprimendo profondo dolore per la perdita.

Francesco Renga ha scritto: “Maestro… amico, buon viaggio. Mancherai, non solo a me… la Musica ti piange”, mentre i membri degli Stadio, Gaetano Curreri, Roberto Drovandi e Andrea Fornili, hanno ricordato Celso Valli come “un gigante della musica” e “un genio silenzioso”, sottolineando il legame di affetto con il batterista Paolo, famiglia per loro e collega di Valli.

Il lascito artistico di Celso Valli nella musica italiana

Oltre a essere stato un punto di riferimento per gli artisti italiani più importanti, Celso Valli ha saputo innovare e arricchire la musica leggera con arrangiamenti raffinati e mai banali, capaci di esaltare le doti vocali e interpretative degli interpreti. La sua capacità di fondere elementi classici con sonorità moderne ha permesso di creare un suono unico, riconoscibile e apprezzato dal pubblico.

Il suo contributo si estende anche al teatro musicale e agli eventi di grande rilievo come il Festival di Sanremo, dove ha portato la sua esperienza e la sua sensibilità artistica, influenzando più generazioni di musicisti e appassionati.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la musica italiana, ma il suo patrimonio artistico continua a vivere nelle canzoni che ha arrangiato e prodotto, nei concerti e nelle registrazioni che hanno accompagnato milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Il ricordo di Celso Valli è testimonianza di un uomo che ha saputo unire tecnica, sensibilità e passione per la musica, diventando un faro per molti artisti e un punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale nazionale e internazionale.