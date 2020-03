Senza gli umani, gli animali si riappropriano delle città

Alla grande per gli animali in questo periodo di quarantena. A loro è permesso uscire eccome, tanto che hanno cominciato la loro avanzata verso le città fino a raggiungere i porti, le strade, le piazze, le fontane del centro. Festa grande ovunque per gli animali, che, una volta appurato il “via libera”, hanno cominciato ad invadere il nostro campo (il nostro? Non ne siamo più così sicuri, finalmente). D’altronde si sa: quando il gatto non c’è, i topi ballano.

Anatre a Roma

Passeggiatina disinvolta e felice sul Lungotevere a Roma per mamma anatra e i suoi anatroccoli al seguito. Era domenica 29 marzo alle 13.10, Lungotevere Aventino. Di anatre a Roma ce ne sono parecchie, a quanto pare, e scelgono i posti migliori per godersi la vita. Parliamo della coppia di anatre che approdano all’alba nella Barcaccia dei Bernini a Piazza di Spagna, stanno lì a sguazzarsela per poi ripartire la sera verso chissà dove, ritornare e così via. Un anno fa, c’era stato un altro avvistamento di due anatre nella Barcaccia e di loro se ne erano occupate delle associazioni animaliste. Oggi, invece, che rimangano lì felici e contente, in una Roma deserta e silenziosa, finalmente, e chissà quanto è bella ma chissà se è un po’ triste.

Delfini ad Ancona, Cagliari e Trieste

Ancona è estasiata dalla visione di una coppia di delfini nel porto, a due passi dal molo. Uno spettacolo, a sentir parlare chi si trovava in zona per lavoro ed è riuscito a vederli. Anche a Trieste, qualche giorno fa, l’avvistamento di una ventina di esemplari, che emergevano dall’orlo del acqua con le loro pinne, in piccoli gruppi. Infine Cagliari, dove i delfini ormai sono habitué del porto. Al molo Ichnusa c’è un delfino che vive ormai praticamente attaccato agli ormeggi. Nel filmato, virale sui social, un componente del team Luna Rossa, che si sta allenando al molo per l’Americàs Cup del 2021, dice: “adesso mi tuffo e l’abbraccio“.

Lepri e fenicotteri a Milano

Da dove spuntano non si sa, ma in un parco a Milano alcune lepri si sono riprese gli spazi verdi del nord-est della città, zona Cimitero Monumentale. Belle saltellanti si rincorrono, e sembrano mangiare a tappeto tutto quello che trovano sul prato. Alcune stanno ferme, a prendere un po’ di sole. Nei cieli di Milano, poi, sono stati avvistati tre fenicotteri che planavano al tramonto della città. Un cigno sul Naviglio Grande, a guardarsi attorno domandandosi, forse, dove fosse tutta la gente che di solito gremiva quella vie. Infine, alla periferia sud della city, zona Lorenteggio, una famigliola di volpi e vicino San Donato Milanese, in una zona molto industrializzata, sono tornate le cicogne. Semplice: la natura si riprende le metropoli.

Pesci e germani reali a Venezia

Negli ultimi giorni si è scoperta un’altra Venezia, dove l’acqua è così limpida da riuscire a veder nuotare i pesci sul fondo. Come tutte le altre città, a Venezia l’ambiente è migliorato già pochi giorni dopo il rallentamento delle attività e soprattutto dopo lo stop al turismo asfissiante di massa. Dei germani reali hanno persino nidificato e deposto le uova su un pontile di piazzale Roma, dove prima arrivano infiniti pullman ogni giorno. Incredibile.

Poiana di Harris a Pescara

Chi sarà mai questa Poiana di Harris ve lo dico subito: un incrocio tra un falco e un lupo, “poiché risulta l’unico accipitride a vivere in famiglie composte anche da 7/8 individui, (arrivando persino a gruppi di 15/20 individui), ed a cacciare in branco“, Wikipedia docet. In poche parole stiamo parlando di un rapace, diffuso nel continente americano, spesso usato nella falconeria per le sue straordinarie capacità di volo ed altri dettagli. Proveniente dall’America (il rapace, come vi dicevo, bazzica generalmente negli Stati Uniti meridionali). È stato riconosciuto da un naturalista sopra Villa Raspa di Spoltore, a Pescara. Che ci faceva in quel pezzo di cielo non si sa.