Il primo turno delle elezioni comunali del 2025, tenutosi il 25 e 26 maggio, ha registrato una partecipazione degli elettori del 56,29%, segnando una leggera diminuzione rispetto al 56,32% delle elezioni precedenti. Questo dato evidenzia l’importanza del voto in un contesto di crescente disillusione politica. In Italia, milioni di cittadini si sono recati alle urne per eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali in 126 comuni, di cui 117 in Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia, regione a statuto speciale. Nonostante il calo dell’affluenza, queste elezioni rappresentano un momento cruciale della democrazia italiana.

Tra i risultati più significativi, il centrosinistra ha conquistato due dei quattro capoluoghi di provincia coinvolti: Genova e Ravenna. A Genova, la vittoria è andata a Silvia Salis, mentre a Ravenna il nuovo sindaco è Alessandro Barattoni. Tuttavia, a Matera e Taranto si andrà al ballottaggio, previsto per l’8 e 9 giugno. Queste elezioni comunali si svolgono in un contesto particolare, in cui milioni di cittadini saranno anche chiamati a esprimersi su sei quesiti referendari, cinque riguardanti il lavoro e uno sulla cittadinanza.

Elezioni amministrative 25 e 26 maggio : tutti i verdetti

Genova: Silvia Salis nuova sindaco

La candidata del centrosinistra, Silvia Salis, ex martellista e vicepresidente vicaria del CONI, ha ottenuto il 51,6% dei voti, sconfiggendo il suo principale avversario, Pietro Piciocchi, del centrodestra, che ha raggiunto il 44,2%. Salis, 39 anni, ha dedicato la sua vittoria a suo padre e ha sottolineato l’importanza di un linguaggio politico rinnovato e inclusivo. Durante la conferenza stampa post-elettorale, ha affermato: “La politica dovrebbe imparare a usare un linguaggio migliore”. Il suo programma si concentra sulle infrastrutture, sia materiali che sociali, contrastando la retorica del centrodestra, che ha definito “grossolana”.

L’elezione di Salis rappresenta un cambiamento significativo per Genova, città che ha affrontato sfide economiche e sociali negli ultimi anni. La nuova sindaca ha promesso di lavorare per migliorare le infrastrutture e la qualità della vita dei cittadini, affrontando questioni come il trasporto pubblico, la sicurezza e la riqualificazione urbana.

Ravenna: Alessandro Barattoni trionfa

Alessandro Barattoni, sempre del centrosinistra, ha ottenuto il 58,2% dei voti a Ravenna, battendo Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che si è fermato al 25%. Barattoni, laureato in Istituzioni, economia e politica dell’Unione europea, ha una lunga carriera politica alle spalle, avendo iniziato a lavorare nel Partito Democratico nel 2011. Il suo messaggio post-elettorale è stato di unità e impegno per il futuro della città. “È stato un grande risultato frutto del lavoro di una squadra”, ha commentato, promettendo di affrontare le problematiche più urgenti, come la prevenzione delle alluvioni e il potenziamento delle infrastrutture.

Barattoni ha sottolineato la necessità di unire i diversi gruppi politici per affrontare le sfide della città. “Cercherò convergenze per unire il Consiglio comunale e fare battaglie della città verso un livello istituzionale superiore”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della collaborazione in un contesto politico frammentato.

Taranto e Matera: verso i ballottaggi

Nonostante i successi del centrosinistra a Genova e Ravenna, Taranto e Matera si preparano per ballottaggi avvincenti. A Taranto, il candidato del centrosinistra, Pietro Bitetti, ha ottenuto il 37% dei voti, mentre Francesco Tacente, sostenuto da diverse liste civiche e dalla Lega, si è fermato al 26%. Questo ballottaggio rappresenta un’opportunità per il centrosinistra di riconquistare una città che ha vissuto anni di difficoltà economica e sociale. La questione dell’Ilva e l’inquinamento ambientale sono temi centrali per i candidati che si sfideranno nelle prossime settimane.

A Matera, la competizione è ancora più serrata, con Roberto Cifarelli, candidato civico riformista, che ha ottenuto il 42% e Antonio Nicoletti del centrodestra, che ha raggiunto il 38%. La città, famosa per i suoi Sassi e il patrimonio culturale, si trova di fronte a sfide significative legate al turismo e alla gestione dei servizi pubblici. Il ballottaggio potrebbe rappresentare un momento decisivo per il futuro della città, influenzando le politiche locali e la qualità della vita dei cittadini.

Oltre ai capoluoghi, su 32 comuni con più di 15mila abitanti, il centrosinistra ha vinto in nove di essi, tra cui Giugliano in Campania, dove Diego Nicola d’Alterio ha ottenuto il 51,1%, e Desio, con Carlo Moscatelli al 50,6%. Il centrodestra ha conquistato quattro comuni, tra cui Fonte Nuova, dove Umberto Falcioni ha raggiunto un notevole 79%. Questi risultati evidenziano una frammentazione del consenso politico, con candidati civici che hanno saputo ritagliarsi uno spazio significativo.

Nei restanti 13 comuni, i cittadini torneranno alle urne per il ballottaggio, che si svolgerà in diverse località italiane, tra cui Cernusco sul Naviglio, Saronno, Lamezia Terme e Massafra. Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per le comunità locali, che possono influenzare il futuro delle loro città attraverso l’espressione di voto.

La tornata elettorale del 2025 dimostra una volta di più l’importanza del coinvolgimento civico e del dibattito politico, elementi essenziali per una democrazia sana e vitale. La sfida per i nuovi sindaci sarà quella di rispondere alle aspettative dei cittadini, affrontando le problematiche locali con soluzioni concrete e innovative, in un contesto di crescente partecipazione e attenzione verso le questioni sociali ed economiche.