In un periodo in cui tante coppie scoppiano di fronte al più piccolo problema, quella di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti è la testimonianza più bella di quanto il vero amore, pur se difficile da trovare, in realtà esiste. I due attori, amatissimi dal pubblico e apprezzatissimi dagli addetti ai lavori, si sono incontrati sul set di Cefalonia, nel 2005 e, a distanza di vent’anni, sono più uniti e innamorati che mai.

L’amore vero è nato dopo una corte serratissima e, dopo l’inizio della storia, non si sono più lasciati coronando il sentimento prima con la nascita di Emma, la primogenita, poi con il matrimonio e, infine, con l’arrivo di Bianca, la loro seconda figlia, nata nel 2015. Un amore vero e importante che, anno dopo anno diventa sempre più forte come dimostrano alcune dichiarazioni dell’attrice.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: il segreto del loro amore

Mamma innamorata di Emma e Bianca, Luisa Ranieri non nega che le piacerebbe diventare anche mamma di un maschietto. A raccontarlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo lo scorso marzo, è stata anche l’attrice che, seppur sia molto discreta e riservata, si è lasciata andare parlando della sua, splendida famiglia.

Dopo aver trascorso un’infanzia circondata da donne come la mamma, la nonna e la zia, la Ranieri ha spiegato di avere un ottimo rapporto con le donne e di stare bene con loro. Mamma innamorata delle sue figlie, tuttavia, ammette che le sarebbe piaciuto diventare madre anche di un maschio.

Una delle persone più importanti della sua vita è indubbiamente il marito Luca Zingaretti con cui condivide la passione per la recitazione che li ha fatti anche incontrare. Ciò, che, però, li unisce sempre di più è l’amore che, entrambi hanno sempre coltivato e coltivano a coltivare.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, infatti, parlando del rapporto con il marito, la Ranieri aveva spiegato quanto sia importante coltivare il rapporto con il proprio partner: “Credo sia vero, ma pure nu poco triste! – ha affermato l’attrice – Io non potrei mai vivere con un uomo per farci compagnia. Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita. Anche se a volte sei stanca e pensi: ‘Non ho voglia di andare via il weekend con lui…”. Quando si è da soli, poi, si ritrova sempre il motivo per cui ci si è scelti“.

Un amore grande e profondo, dunque, quello che unisce i due attori che formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.