Lidl si prepara all’estate: mare, sole e risparmio in totale relax con le super offerte per tutta la famiglia assolutamente da non perdere.

Con l’arrivo della bella stagione le giornate si allungano, il sole si fa sempre più caldo e cresce la voglia di stare all’aria aperta, magari con i piedi nella sabbia o immersi in una bella piscina rinfrescante. Lidl non ha perso l’occasione per sorprendere i suoi clienti con una linea di alrticoli estivi che riesce a unire, come sempre, due ingredienti vincenti: qualità e convenienza.

Il supermercato tedesco, ormai ben radicato nel cuore degli italiani, ha pensato a tutto per rendere più accessibile e spensierata l’estate di grandi e piccoli prononendo un’ampia gamma di prodotti a prezzi davvero competitivi.

Lidl si supera: le super offerte dell’estate

Passeggiando per gli scaffali o sfogliando il volantino si viene subito catturati da una selezione pensata per il divertimento e la praticità. Per chi si sta preparando alle giornate in spiaggia, Lidl offre palloni colorati a solo 4,99 euro, perfetti per giocare sul bagnasciuga, e pagaie robuste a 14,99 euro, ideali per chi ama esplorare il mare con canoe e materassini.

Non mancano le amache galleggianti, perfette per rilassarsi sull’acqua, a un prezzo davvero imbattibile, 2,99 euro. E per chi non vuole rinunciare al classico tuffo nel relax, ci sono materassini gonfiabili a solo 9,99 euro, disponibili in diverse fantasie estive.

Il kit da spiaggia, però, non si ferma al gioco. Lidl ha pensato anche al comfort di tutta la famiglia. Ci sono asciugamani da mare a soli 3,99 euro, ombrelloni a 7,99 e persino borse termiche a 3,99 euro. E per chi non si accontenta di una sola borsa, è disponibile anche un pratico set di borse da spiaggia a soli 9,99 euro.

Per chi ama passare molto tempo in spiaggia, anche le fresche serata estive, Lidl propone una tenda da spiaggia a 12,99 euro, un rifugio ideale contro il vento e il sole più intenso. Naturalmente non possono mancare i costumi da bagno. Quelli interi da donna sono proposti a 7,99 euro (molto basic) mentre quelli da uomo si possono trovare a 4,99 euro. Infine, per completare il look estivo, le ciabatte da mare sono in vendita a 3,99 euro, perfette per il mare, la piscina o le passeggiate al sole.

Lidl si conferma quindi un punto di riferimento per chi cerca articoli estivi pratici e funzionali ma non vuole rinunciare alla qualità. Di certo un modo concreto per assicurare a tutti, grandi e piccini, un’estate all’insegna del relax e del divertimento.